Осенние каникулы: чехи выбирают юг Европы и теплые страны

20 октября 2025

Куда поедут отдыхать чехи на осенние каникулы? Среди европейских направлений лидируют Испания — в частности Малага и Барселона, а также Италия. Растет интерес и к более экзотическим направлениям, таким как Индонезия и остров Бали. Эти тенденции отражают общие предпочтения чешских туристов осенью 2025 года.