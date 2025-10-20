Осенние каникулы: чехи выбирают юг Европы и теплые страны
20 октября 2025
08:00
285
Куда поедут отдыхать чехи на осенние каникулы? Среди европейских направлений лидируют Испания — в частности Малага и Барселона, а также Италия. Растет интерес и к более экзотическим направлениям, таким как Индонезия и остров Бали. Эти тенденции отражают общие предпочтения чешских туристов осенью 2025 года.
По данным сервиса Kiwi.com, в числе популярных направлений также Рим, сицилийская Катания, Великобритания, Португалия и Греция. Сильнее всего вырос интерес к Мальте (+43%), Турции (+75%) и Кипру (+93%). Среди дальних направлений отмечен рост интереса к Марокко (+52%) и Вьетнаму, где количество бронирований почти удвоилось.
На портале Pelikán пользователи чаще всего выбирали традиционные города — Барселону, Рим, Лондон и Малагу, однако наблюдается и резкий рост интереса к дальним направлениям, таким как Бали, Бангкок и Токио. По некоторым из них число бронирований увеличилось в несколько раз.
Авиакомпания Smartwings отмечает высокий спрос на рейсы на Канарские и Балеарские острова, в Андалусию, на Мадейру, а также в Дубай и Египет. В рамках зимнего расписания перевозчик откроет новые регулярные рейсы в Бильбао, Тулузу, Брюссель, Барселону, Порту, Рим и Бухарест, а также увеличит частоту полётов в Париж и Малагу.
По данным портала Letuška, Малага и Барселона входят в десятку самых популярных направлений, наряду с Дубаем, Лиссабоном и Афинами. Среди дальних маршрутов популярны Таиланд, Бали, Вьетнам и Япония. Эти направления раньше считались дорогими, но благодаря снижению цен на авиабилеты стали доступны более широкому кругу туристов, которые ранее выбирали Египет или Турцию.
Продавцы авиабилетов по-разному оценивают динамику цен. По информации Letuška, стоимость перелетов вернулась к уровню до пандемии COVID-19, а дальние рейсы подешевели примерно на 5%. По данным Kiwi.com, средние цены этой осенью выше на 2,5% по сравнению с прошлым годом: короткие перелеты подорожали на 9%, средние подешевели на 1,5%, а длинные остались на прежнем уровне. Тем не менее билеты сейчас дешевле, чем летом, когда цены были на 10% выше.
В некоторых случаях зафиксировано заметное снижение стоимости: перелеты в Индонезию подешевели на 18%, а в Объединенные Арабские Эмираты — на 17%.
Минимальные цены на рейсы авиакомпании Smartwings начинаются от 1 850 крон, включая ручную кладь. Эксперты советуют бронировать билеты за два-четыре месяца до поездки — в этот период стоимость обычно самая выгодная. За последние бронирования перед вылетом — за одну-две недели — клиенты платят на 15–25% больше.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1302
13:00
16 ОКТЯБРЯ 2025
38900
11:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
4755
13:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2219
15:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3593
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
33194
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4678
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4811
18:00
15 СЕНТЯБРЯ 2025
9525
22:00
10 СЕНТЯБРЯ 2025
11896
10:54
8 СЕНТЯБРЯ 2025
11885
18:00
2 СЕНТЯБРЯ 2025
18592