Пражский аэропорт расширит маршрутную сеть

Популярность зимних путешествий

Среди новых пунктов назначения — Амман, Абу-Даби, Бейрут и Марракеш. Также появятся дополнительные чартерные рейсы, например, на Мальдивы. Более чем по 20 регулярным направлениям, включая Афины и Париж, возрастет частота полетов. По словам представителей аэропорта, рост связан с увеличившимся спросом на зимние поездки. Ожидается, что за сезон будет обслужено более 6,4 миллиона пассажиров.





Увеличение числа авиакомпаний