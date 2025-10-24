Пражский аэропорт расширит маршрутную сеть
24 октября 2025
21:00
Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в предстоящем зимнем сезоне, который продлится с 26 октября по 28 марта, значительно расширит свою маршрутную сеть. Пассажирам станут доступны 127 направлений, что на 15 больше, чем ранее. Общее количество рейсов увеличится на 12%, достигнув 45 тысяч.
Популярность зимних путешествий
Среди новых пунктов назначения — Амман, Абу-Даби, Бейрут и Марракеш. Также появятся дополнительные чартерные рейсы, например, на Мальдивы. Более чем по 20 регулярным направлениям, включая Афины и Париж, возрастет частота полетов. По словам представителей аэропорта, рост связан с увеличившимся спросом на зимние поездки. Ожидается, что за сезон будет обслужено более 6,4 миллиона пассажиров.
Увеличение числа авиакомпаний
Количество авиаперевозчиков, работающих в пражском авиаузле, увеличится на 12 и достигнет 66. Некоторые авиакомпании, такие как Smartwings, существенно нарастят свои мощности. Развитие маршрутной сети продолжится и в следующем летнем сезоне с появлением рейсов в Филадельфию и Ньюкасл.
