ГЛАВНАЯ > КУЛЬТУРА > ПУТЕШЕСТВИЯ

Пражский аэропорт расширит маршрутную сеть

Новости и статьи
24 октября 2025
21:00
156
Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела в предстоящем зимнем сезоне, который продлится с 26 октября по 28 марта, значительно расширит свою маршрутную сеть. Пассажирам станут доступны 127 направлений, что на 15 больше, чем ранее. Общее количество рейсов увеличится на 12%, достигнув 45 тысяч.
Популярность зимних путешествий
Среди новых пунктов назначения — Амман, Абу-Даби, Бейрут и Марракеш. Также появятся дополнительные чартерные рейсы, например, на Мальдивы. Более чем по 20 регулярным направлениям, включая Афины и Париж, возрастет частота полетов. По словам представителей аэропорта, рост связан с увеличившимся спросом на зимние поездки. Ожидается, что за сезон будет обслужено более 6,4 миллиона пассажиров.

Увеличение числа авиакомпаний
Количество авиаперевозчиков, работающих в пражском авиаузле, увеличится на 12 и достигнет 66. Некоторые авиакомпании, такие как Smartwings, существенно нарастят свои мощности. Развитие маршрутной сети продолжится и в следующем летнем сезоне с появлением рейсов в Филадельфию и Ньюкасл.
аэропорт Прага путешествие
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
24 ОКТЯБРЯ 2025
684
О ПРАГЕ
В ПРАГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ СВЕТОВАЯ ВЫСТАВКА EVROPA – STORY OF LIGHTS
18:00
23 ОКТЯБРЯ 2025
1641
ШОППИНГ
ПОЛЬША ОСТАЕТСЯ ВЫГОДНОЙ ДЛЯ ЧЕШСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ГЕРМАНИЯ — ДОРОЖЕ
11:30
22 ОКТЯБРЯ 2025
4003
ШОППИНГ
КАК БУДУТ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ В ЧЕХИИ 28 ОКТЯБРЯ
10:00
22 ОКТЯБРЯ 2025
14751
О ЧЕХИИ
СКАЗОЧНАЯ ТРАДИЦИЯ: НА КАРЛОВОМ МОСТУ В ДЕКАБРЕ МОЖНО БУДЕТ ВСТРЕТИТЬ ФОНАРЩИКА
19:00
21 ОКТЯБРЯ 2025
2430
О ПРАГЕ
ПРОЕКТ ГОРОДА: КАК БУДЕТ РАСТИ ПРАГА?
08:00
20 ОКТЯБРЯ 2025
2662
ПУТЕШЕСТВИЯ
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ: ЧЕХИ ВЫБИРАЮТ ЮГ ЕВРОПЫ И ТЕПЛЫЕ СТРАНЫ
15:00
18 ОКТЯБРЯ 2025
1632
О ПРАГЕ
ИСТОРИЯ О ПРАЖСКОЙ ЛАМПЕ-ПУТЕШЕСТВЕННИЦЕ
11:00
14 ОКТЯБРЯ 2025
5193
О ПРАГЕ
КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАЦЛАВСКАЯ ПЛОЩАДЬ В ПРАГЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
13:00
13 ОКТЯБРЯ 2025
2364
О ПРАГЕ
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ КТО УКРАЛ КНИГИ ИЗ ПРАЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В КЛЕМЕНТИНУМЕ
17:00
12 ОКТЯБРЯ 2025
2291
ПУТЕШЕСТВИЯ
CONDÉ NAST TRAVELLER: ВАЛЛЕТТА, ОСЛО И ВЕНА — ЛУЧШИЕ ГОРОДА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В ЕВРОПЕ. ПРАГА ВОШЛА В ТОП-20
15:00
2 ОКТЯБРЯ 2025
3740
ПУТЕШЕСТВИЯ
АВИАБИЛЕТЫ ИЗ ПРАГИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДЕШЕВЕЛИ, ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ ИЗ-ЗА КОНКУРЕНЦИИ
15:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
1815
ШОППИНГ
ЦЕНЫ НА КАРТОФЕЛЬ И ЯБЛОКИ В ЧЕХИИ: ДЕШЕВЫЕ КЛУБНИ УЖЕ СЕГОДНЯ, ЯБЛОКИ ПОДЕШЕВЕЮТ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ
08:30
28 СЕНТЯБРЯ 2025
33194
О ЧЕХИИ
28 СЕНТЯБРЯ: ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРАЗДНИКА. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СВЯТОМ ВАЦЛАВЕ?
22:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4678
О ЧЕХИИ
БЫЛО ЛИ ДЕШЕВЛЕ ПРИ КОММУНИСТАХ? ЭКОНОМИСТЫ ГОВОРЯТ: ОДНОЗНАЧНО НЕТ
11:30
22 СЕНТЯБРЯ 2025
4811
О ЧЕХИИ
ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ЭКСПАТОВ ПРОЙДЕТ В ПРАГЕ