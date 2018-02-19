В Карловых Варах значительно подешевели квартиры в новостройках

Падение цен на элитную недвижимость в Карловых Варах связывают с тем, что русские инвесторы распродают свои квартиры и покидают город.

Карловы Вары покидают русские инвесторы, и в результате этого в городе падают цены на недвижимость. Если в других местах Чехии и в Праге квартиры дорожают, то на популярном курорте жилье в новостройках становится все более доступным. По информации агентства недвижимости M&M reality holding, причиной этого является то, что русские инвесторы стараются продать свои квартиры. Об этом сообщил информационный портал ČTK.

По статистике, цены на квартиры в новостройках в Карловарском крае Чехии за последние три года упали почти на 40%. Вторичное жилье дорожало, но медленнее, чем в других регионах республики. По словам Марцела Байгара, менеджера компании M&M reality holding по Карловарскому краю, падение цен можно объяснить тем, что в статистику входит сложно продаваемая категория квартир, которые строили для русских инвесторов. Такое жилье сконцентрировано в Карловых Варах и Марианских Лазнях.





«Во многих домах Карловых Вар стоимость квартир была завышена. 3-5 лет назад интерес к квартирам в новостройках был очень высокий, а проектов было мало. Девелоперы зарабатывали на этом, а зарубежные клиенты покупали квартиры в качестве инвестиций. Теперь они наоборот стараются их продать, так как вложения не приносят прибыли», – объяснил Байгар.

Аналогичным образом обстоят дела с квартирами с роскошной реконструкцией в старинной застройке курортных городов.

«Если бы мы не вносили эти квартиры в статистику, то и в Карловых варах цены на вторичное жилье значительно бы повысились: за последний год, на 10-20%», – прокомментировал эксперт.

Например, некоторые отремонтированные квартиры площадью более 90 м2 в исторической застройке курортной зоны и близлежащих окрестностях сейчас можно купить за 7-15 млн крон. В новостройках возле центра квартиры площадью 70 м2 стоят около 4 млн крон.

По словам Байгара, адекватная стоимость квартиры двухкомнатной квартиры с отдельной кухней общей площадью 60 м2 в популярных районах города составляет 1,3-1,5 млн до реконструкции и 1,6-1,8 млн крон после ремонта.



По словам Петры Бабоучковой из компании M&M reality holding, можно выделить несколько причин, по которым русские инвесторы уходят из Карловых Вар, хотя еще пару лет назад они активно скупали здесь недвижимость.

«Во-первых, это ослабленный рубль и общая политико-экономическая ситуация не только в России, но и во всем мире. Также нужно отметить, что для русских клиентов у нас мало развлечений. Многие из них жаловались, что кроме курортного лечения здесь ничего нет. Люди быстро уезжают, поэтому большинство владельцев дорогих квартир теперь пытается получить обратно инвестированные деньги, но с учетом сложившейся на рынке ситуации это нереально», – объяснила Бабоучкова.

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Источник: ČTK, Aktualne.cz