Сколько стоит поужинать в ресторанах со звездами Мишлена в Праге

В 2017 году звездой Мишлена могут похвастаться три пражских ресторана. Еще 7 заведений получили премию Bib Gourmand. Узнаем, сколько стоит поужинать в каждом из этих ресторанов.

Фото: ресторан Alcron

Престижную звезду Мишлена в 2017 году защитили три пражских ресторана. Семь заведений получили «звезду низшей категории», т. е. премию Bib Gourmand за превосходную кухню по приемлемой цене. Новичком в этой категории стал карлинский ресторан Eska из сети Ambiente.

Давайте сравним, сколько стоит поужинать в каждом из этих заведений, и узнаем, что там можно попробовать. Начнем с ресторанов со звездой Мишлена.

Рестораны со звездой Мишлена в Праге

Alcron

Alcron – исторический ресторан, который работает с 1932 года. Дегустационное меню здесь из 4-7 блюд стоит от 2300 до 2600 крон (без вина). В ресторане можно попробовать такие экзотические блюда, как маринованный лосось (с кремом из авокадо, красным апельсином и васаби маршмэллоу) или осьминог с соусом из черных оливок и хрустящим каперсами.

La Degustation Bohême Bourgeoise

Ресторан La Degustation Bohême Bourgeoise специализируется на блюдах чешской кухни. Заведение предлагает дегустационное меню в двух вариантах: из 6 или 11 блюд. Все они готовятся из чешских ингредиентов, которые меняются в зависимости от сезона. Первый вариант без вина обойдется в 2450 крон, расширенное меню стоит 3350 крон.

Field

Дегустационное меню в современном ресторане Field с приятной атмосферой будет стоить 2800 крон (без вин и безалкогольных напитков). Также можно заказать отдельные блюда из меню à la carte: например комбинацию из перепела, лука и липового цвета (350 крон) в качестве закуски и судака с капустой, чечевицей и хвоей (590 крон) в качестве основного блюда. Каждое блюдо готовят из продуктов высшего класса и оформляют, как настоящее произведение искусства.

ресторан Field

Рестораны с премией Bib Gourmand

Aureole

Уникальный ресторан Aureole на 27-м этаже самого высокого здания в Праге находится на высоте 109 метров и относится к самым «высотным» ресторанам в Чехии. Вы можете начать с говяжьего супа (мясные фрикадельки, Hoi Sin, Shiitake, овощи), а затем заказать стейк из говяжьей вырезки (200 г), приготовленный на гриле с японским перцем Sanshō. На десерт можно полакомиться кремом-брюле с мадагаскарской ванилью, бобами Tonka и сорбетом Yuzu.

Всего: 200+790+200=1190 крон.

ресторан Aureole

Divinis

В стильном заведении Divinis можно полакомиться лучшими блюдами итальянской кухни. Дегустационное меню из 5 блюд обойдется в 1850 крон (без вина), но можно заказать и отдельные блюда. Например, осьминога на гриле с тушеным картофелем grenaille, рагу из помидоров и сыром моцарелла (495 крон). На десерт можно взять настоящи итальянский тирамису (175 крон).

ресторан Divinis

Eska

Eska – это уютный ресторан с собственной пекарней в пражском районе Карлин. Здесь можно купить хлеб приблизительно за 80 крон. Горячие блюда стоят от 225 до 398 крон. Все блюда в меню указаны довольно оригинально: в виде перечисления ингредиентов. Например, сушеная свекла, пшено, творог, кресс-салат (235 крон) или картофель в золе, карп, сушеный желток, кефир (225 крон).

ресторан Eska

Maso a Kobliha

Maso a Kobliha - таверна и мясная лавка для любителей вкусно поесть. Это отличное место для завтрака, обеда и ужина. Хотя ресторан специализируется на мясе, он готовит и блюда для вегетарианцев. Если вы хотите заказать небольшое блюдо (например, свиные шкурки или пикантное авокадо), подготовьте 95 крон. За более сытные блюда (бургер с мясом) нужно будет заплатить около 210 крон. Фирменный пончик с ванильным кремом будет стоить 55 крон.

Ресторан Maso a Kobliha

Na Kopci

Приятный семейный ресторан Na Kopci специализируется на блюдах французской и чешской кухни. Дегустационное меню из 4 блюд здесь стоит 750 крон. Также можно заказывать блюда по-отдельности. Например, фазаний бульон с Sherry, овощами и травами (90 крон), тар-тар из говядины с картофелем фри и салатом (350 крон) и творожные кнедлики с начинкой из слив и марципана и соусом бомбардино на десерт (125 крон).

Sansho

Философия заведения Sansho основывается на достойной еде, лучших продуктах, богатых знаниях и хорошем настроении. Закуски в этом азиатском ресторане стоят по 150-200 крон, горячие блюда обойдутся в 190-245 крон. За десерт нужно будет отдать от 120 до 150 крон. Такие цены в ресторане действуют только на обеденное меню. Ужин обойдется несколько дороже.

Ресторан Sansho

SaSaZu

Кухня этого ресторана представляет пеструю смесь блюд из Вьетнама, Камбоджи, Индонезии и других азиатских стран, где черпал вдохновение шеф-повар SaSaZu. Ресторан и клуб SaSaZu в пражском районе Голешовице хотя и представил меню на сайте, решил оставить цены в тайне. Однако будьте готовы к тому, что за горячее блюдо здесь вы потратите не больше 500 крон.

Ресторан SaSaZu