Сколько денег теряет турист на обмене валют в Праге

Журналисты провели в Праге исследование. Они отправили двоих подставных иностранцев менять евро на кроны в разных обменных пунктах и подсчитали, сколько денег те потеряли на обмане.

Журналисты портала idnes.cz отправились проверять обменные пункты в Праге. Обмен валют до сих пор остается одной из главных проблем города – наряду с нечестными таксистами. Однако, в отличие от таксистов, обменники обманывают иностранцев вполне легально и в рамках закона. Результаты исследования удручают: за несколько часов участники потеряли почти 50 евро с двухсот, хотя практически ничего не купили.

Иностранец прилетает в Прагу – и начинает терять деньги

Эксперимент проходил по классическому сценарию: иностранный турист прилетает в Аэропорт Вацлава Гавела с евро и хочет разменять их на чешские кроны. Он может сделать это в обменном пункте сразу в аэропорту либо в одном из пунктов в центре города. Перед отлетом из Чехии оставшиеся кроны турист меняет обратно на евро в аэропорту.

Журналисты посчитали, сколько денег иностранец может потерять на обмене валют. Сначала они купили 200 евро в обменном пункте Exchange на улице Карповой. Этот пункт славится одним из лучших курсов валют в Праге.

Деньги отдали двум подставным иностранцам из Перу, которые отправились менять утром в аэропорту в сети обменных пунктов Interchange. Курс здесь не самый лучший: за 1 евро человек получает всего 21,67 кроны. Но оказалось, что невыгодный курс не единственный нюанс.

За 40 евро обменный пункт предложил выдать всего 823 кроны. На вопрос, почему сумма так мала, сотрудница ответила, что за обмен взимается комиссия в размере 5%. Таким образом, реальный курс составил лишь 20,58 крон за евро. Все это указано на таблице с курсами валют. Но комиссию невнимательный турист может легко не заметить.

Где менять деньги в центре Праги

Самый неприятный опыт ожидал журналистов в нашумевшем обменном пункте Chequepoint напротив Орлоя на Староместской площади. Об этом пункте ходят слухи по всей Праге: здесь за 1 евро предлагают только 15 крон. При этом на входе висит вывеска со словами, что обмен проходит без комиссии. Действительно, за 40 евро журналисты получили всего 600 крон: на 40% меньше, чем по самому выгодному курсу обмена.

Курс 15 крон за 1 евро указан в таблице пункта. Но если человек не разбирается в курсах валют и только что приехал в Прагу, он может даже не заметить, что потерял почти половину своих денег на обмене. Отменить законченную транзакцию нельзя. Каждый день в эту ловушку попадают десятки туристов.

Но не все обменные пункты в центре города паразитируют на туристах. На Целетной улице есть обменник Safir Crystal, который меняет евро по курсу 24,5 кроны. За 40 евро здесь можно получить 980 крон.

На Карповой улице в обменном пункте Exchange курс еще лучше: 1012 крон за 40 евро. Интересно, что на вывеске пункта написано Směnárna pro Čechy («Обменник для чехов»).

Один из лучших курсов – в ресторанах фастфуда

Журналисты также удостоверились, что сдачу в кронах можно получить и в некоторых центральных ресторанах и магазинах. В KFC и магазине Žabka в центре Праги иностранцам предложили вернуть сдачу по курсу 25 крон за евро.

Исследование показало, что рестораны быстрого питания предлагают практически лучший курс в городе. Но для обмена денег нужно что-то купить.

Еще один обман на Вацлавской площади

Предпоследней точкой на маршруте журналистов остался обменный пункт Ex.change на Вацлавской площади. Здесь за 1 евро предлагали 25,27 кроны, однако комиссия обменного пункта составила целых 28%! Это второй худший вариант после Chequepoint под Орлоем.

Оставшиеся деньги журналисты попытались обратно обменять на евро в обменном пункте аэропорта по курсу 28,37 кроны. За операцию обменник взял комиссию в 5%.

В результате только на обмене денег каждый иностранец потерял почти по 50 евро, ничего не купив.