Один раз в год сады цветут: Где наслаждаться весной в Праге

Каждый, кто был весной в Праге, согласится, что лучшего времени для посещения садов не найти. Мы составили для вас подборку самых красивых мест города, куда можно отправиться на прогулку.

Весной Прага становится особенно волшебной. Открываются сады и парки, повсюду начинают цвести деревья, а воздух наполняется ароматами трав, сакуры, рододендронов и магнолий. Скверы и уютные улочки утопают в бело-розовых цветах.

В каком месяце лучше всего посещать Прагу? Первые растения начинают цвести уже в конце марта, но пик красоты приходится на апрель. В конце апреля – начале мая цветет уже все: нежная сакура, сирень разных оттенков, черемуха, яблони, магнолии, жасмин и тюльпаны.

Мы составили для вас список красивейших садов и парков, которые пользуются наибольшей популярностью среди жителей и гостей города.

1. Стромовка

Изначально это был Королевский заповедник, а теперь красивый просторный парк с большими деревьями и хорошими детскими площадками. Обязательно посетите это место: убедитесь, что не зря его очень любят пражане!

парк Стромовка

2. Летенские сады

Именно отсюда открывается, наверно, самый красивый вид на город и романтичные мосты через Влтаву. Весной здесь цветет роскошная сирень и множество деревьев, поэтому гулять становится особенно приятно.

Летенские сады, фото: Ilufe.cz

3. Риегровы сады

Риегровы сады на правом берегу Влтавы – это первый пражский ботанический сад, который был разбит на месте виноградника. Сейчас это живописный городской парк: каждую весну он буквально утопает в розовом цвету деревьев. В северной части к нему прилегает Райский сад, по которому можно продолжить прогулку.

Риегровы сады, фото: Ondra Stejskal

4. Гавличковы сады

Этот парк английского типа в Праге 2 (район Винограды) появился на месте исторических виноградников, которые основал еще сам Карл IV. Небольшой виноградник сохранился в комплексе до сих пор: а еще здесь есть новая детская площадка и любопытная искусственная пещера. С 1964 года сад внесли в список культурных достопримечательностей Праги.

Гавличковы сады, фото Peter Čech, www.petercech.com

5. Петршин, сады Кинского

Петршин – это холм высотой 327 метров в центре Праги. Одно из самых спокойных и живописных мест города. Здесь можно долго гулять, наслаждаясь красотой необычных растений и цветов, прудов, водопадов и тропинок. Все это дополняется просто шикарным видом на Прагу и Пражский Град. Весной здесь цветет сакура, а летом – розы.

Петршинский холм, фото: www.petrinska-rozhledna.cz

6. Францисканский сад

Этот прекрасный исторический сад спрятан в самом центре Праги. Он возник при костеле Девы Марии Снежной еще в 1347 году. Сейчас это доступный сад французского типа в стиле барокко. Здесь можно в тиши и спокойствии отдохнуть в тени деревьев и полюбоваться красивыми клумбами. Для детей есть отличная площадка.

Францисканский сад, фото: Ôlya Shalaeva

7. Вышеград

Весной стоит прогуляться и по Вышеграду – резиденции первых чешских королей. Спокойный и красивый парк расположен на высоком холме, с которого открывается необычный вид на Прагу и Влтаву. Если вы устали от шумного центра, обязательно приезжайте сюда.

Вышеград, фото: www.praha-vysehrad.cz

8. Кампа

Этот зеленый искусственный остров на Влтаве находится в историческом центре Праги. Он возник в 1947 году на месте нескольких исторических садов. Сейчас это большая зона отдыха с множеством скульптур, деревьев и приятным видом на Влтаву.

Кампа, фото: wikiway.com/chekhiya/praga/muzey-kampa/photo/

9. Вояновы сады

Эти живописные сады на пражской Малой-Стране в Праге 1 стали доступны общественности относительно недавно: с 1954 года. Это место – один из старейших фруктовых садов города. Сад преобразовали в английский парк, где сейчас живут павлины. Весной у них начинается брачный период, а это значит, что вы сможете полюбоваться их танцами и пышными хвостами.

Вояновы сады, фото: natali-ya.livejournal.com/profile

10. Троя

Один из самых красивых парков Праги расположен возле замка в Трое. Здесь вы увидите небольшой лабиринт, аллеи фруктовых деревьев, фонтаны и множество скульптур. Не зря Трою называют маленьким Версалем! Прогулку можно продолжить в Ботаническом саду или отправиться в зоопарк.

Тройский замок, Galerie hlavního města Prahy

Если вы хотите увидеть много и сразу, полюбуйтесь цветущими набережными с борта теплохода. Такая прогулка не оставит равнодушными даже искушенных туристов! Но поспешите зарезервировать экскурсию по Влтаве заранее (спрос на них высокий).

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