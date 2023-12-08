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С чем у чехов ассоциируется Адвент: чешские традиции и символы

Новости 420on
9 декабря 2023
12:00
11738
​Адвент открывает новый литургический год. Если для наших предков это был в первую очередь период радостного ожидания пришествия Спасителя, духовной подготовки к Рождеству, созерцания и милосердия, то у нынешнего поколения это время в первую очередь ассоциируется с рождественскими украшениями и праздниками. Поэтому, прежде чем зажечь cледующую свечу на рождественском венке, давайте попробуем вспомнить историю его создания.
История рождественских венков восходит к глубокой древности. В холодные и темные декабрьские дни германские народы использовали венок из зажженных свечей, чтобы выразить надежду на долгожданные более длинные и теплые весенние дни. То же самое было и в Скандинавии, когда при зажженных по кругу свечах люди молились богу света, чтобы он повернул землю обратно к солнцу, продлил дни и вернул земле тепло.

Сегодняшний вид рождественских венков начал формироваться в средние века, когда христиане начали использовать их как часть своей духовной подготовки к Рождеству. Ведь Христос — это «Свет, пришедший в мир», чтобы рассеять тьму греха и излучать истину и любовь Бога.

Однако традиция зажигать отдельные свечи на рождественском венке возникла много лет спустя — в XIX веке, в гамбургской школе Rauhes Haus, основанной протестантским пастором Йоганом Вихерном. Дети постоянно спрашивали учителей, когда же наступит Рождество.

В 1839 году Вихерн построил большой деревянный круг и поместил на нем 19 маленьких красных и 4 больших белых свечи. Он постепенно зажигал маленькую красную свечку каждый будний день во время Адвента, а в воскресенье — белую свечу.

Впоследствии протестантская церковь в Германии стала соблюдать эту традицию.  Поскольку свечи в те времена были дорогими, люди постепенно стали использовать венки меньшего размера, оставив только 4 большие белые свечи. Именно так классический рождественский венок выглядит сейчас.

Символика Адвентского венка прекрасна. Венок изготовлен из различных хвойных веток, что означает вечную жизнь. Хвойные деревья также имеют своё значение: например, сосна означает бессмертие, а кедр дарит силы и исцеление. Круглая форма венка символизирует вечность Бога, бессмертие души и вечную жизнь, обретенную во Христе.

Шишки, орехи или семена, украшающие венок — это символы жизни и воскресения. Все вместе это выражает бессмертие наших душ и новую, вечную жизнь, обретенную во Христе.

Четыре свечи представляют четыре недели Адвента. В настоящее время используются рождественские венки со свечами разных цветов, но по правилам они должны быть пурпурными или темно-синими, кроме третьей свечи. Она должна быть розовой, эта свеча символизирует дружбу. Свечи нужно зажигать против часовой стрелки.

Также распространены венки с пятой белой свечой посередине. Она зажигается в Рождество и символизирует Христа.

Первая свеча зажигается в первое (железное) воскресенье Адвента. Эта свеча называется Надежда. По старинным обычаям ее должен зажечь самый младший ребенок в семье.

Вторая свеча зажигается во второе (так называемое бронзовое) воскресенье Адвента и она называется Мир. Ее должен зажечь старший ребенок в семье.

Третья свеча зажигается в третье, серебряное воскресенье. Свеча называется Дружба и должна быть розовой. Зажигает ее мать семейства.

Четвертая свеча зажигается в Золотое воскресенье. Свеча называется Любовь. По традиции ее зажигает отец семьи.

Пятая свеча зажигается в Рождество после захода солнца. Она белая и посвящена Христу. Эта свеча, как правило, отсутствует на современных венках или помещается посередине.
Лучше всего зажигать свечи на рождественском венке дома, за ужином, когда все члены семьи собрались вместе.
Рождество Прага Чехия традиции Рождество в Праге

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