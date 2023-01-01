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Страхование бизнеса в Чехии: что учесть при выборе полиса

Страхование бизнеса в Чехии: что учесть при выборе полиса

Партнер рубрики:
Влада Mаршева
03 апреля
15:45
5965
Незапланированные расходы могут надолго вогнать предпринимателя в долги, а в худшем случае привести к банкротству.

Страхование бизнеса в Чехии: что учесть при выборе полиса

Страхование предпринимательской деятельности должно входить в приоритеты каждого начинающего (и не только) предпринимателя. Недооценивать его не стоит, так как оно действительно может помочь не только сэкономить, но и не оказаться в огромных долгах.
 

Базовое страхование предпринимателей в Чехии

Для всех видов страховок действует точное определение застрахованных предметов. Удобнее приобрести страховой пакет на ведение бухгалтерии, но в большинстве случаев придется перечислить нюансы более подробно.

Каждый случай — индивидуальный, и это не просто «слова о том, что все мы разные». Например, совершенно бесполезно предлагать клиенту страховать столярную мастерскую, если он занимается видеомонтажом и наибольший его риск — разбить камеру. Частный ювелир застрахует свои инструменты, а мастер маникюра — свои.

Страхование рисков предпринимателя — один из наиболее гибких продуктов.

Преимущество страхования состоит в том, что иногда вы сами можете исключить определенный тип риска, например кражу, снизив тем самым сумму страхового взноса. Это сработает в том случае, если вы уверены в своей системе безопасности.

Страховые компании требуют однозначно определить место страхования: адрес, номер участка по кадастру недвижимости и др. Но можно договориться и так, что местом страхования станет вся Чешская Республика. Правда, в этом случае вы сможете рассчитывать только на ограниченную компенсацию и скромные лимиты.

Знать точный адрес производственного помещения страховщику нужно для того, чтобы оценить уровень риска местности с учетом наводнений и других опасностей. Если помещение находится возле реки, которая каждый год рискует выйти из берегов, или возле склада боеприпасов, страховые взносы будут оценены соответственно. Гораздо дешевле обойдется страховка офиса/производства, расположенного на окраине спокойного городка в отдалении от рек.

Поэтому, если у вас есть возможность выбирать расположение помещения, лучше взвесьте возможные угрозы и выберите вариант с минимальными рисками. Дело в том, что страховая компания может вообще отказаться страховать производство от наводнения, если оно расположено в зоне высокого риска. В любом случае стоимость такой страховки будет намного выше. Не забудьте посмотреть на карту наводнений при выборе офиса.

Также нужно обратить внимание на то, как определяется мера участия страховой компании в возмещении ущерба. Компенсация может выражаться в определенной сумме или в процентной части.

 

Исключения из правил: изучаем внимательно

Исключений насчитывают десятки, и у каждой компании они разные. Самостоятельно разобраться в этом будет сложно. Изучая договор со страховой компанией, тексту, написанному мелким шрифтом, нужно уделять особое внимание. 

«По этой причине лучше обратиться к страховому специалисту, которому вы доверяете, — говорит Оксана Мансурова, эксперт по страхованию иностранцев в Чехии. — Обычно сотрудничество проходит так: клиент рассказывает страховому агенту о своих требованиях, а тот в свою очередь проводит сравнение предложений и отбирает лучшие. Естественно, посредник изучает и всевозможные исключения в договорах».

Когда клиент определяется с выбором компании (или нескольких компаний), посредник подробно изучает договоры и контролирует, чтобы страхование оказалось действительно выгодным. 

При наступлении страхового случая посредник стоит на стороне клиента и помогает добиться компенсации. 

«За помощь в получении компенсации я денег не беру, — говорит Оксана. — Найти хорошего страхового специалиста не так просто, но однозначно не стоит обращаться, не спросив об опыте страхования предпринимателей. Продать страховку — не значит на 100% в ней разбираться. Сколько было случаев, когда клиенты приходили ко мне после некомпетентных консультаций? Тьма. Страховка выгодна, но если покупать ее, тщательно разобравшись в условиях».

Страхование поможет и в том случае, когда застрахованный клиент причинил кому-либо неумышленный ущерб и должен его возместить. Подробнее — на бесплатной вводной 30-минутной консультации.

 

Оксана Мансурова,

страхование рисков самозанятых, малого и крупного бизнеса

mansurova.cz

+420 776 775 595

 



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