Обязательная регистрация для уплаты НДС в Чехии будет осуществляться начиная с оборота свыше 2 млн крон

Предел оборота, после которого нужно регистрироваться для уплаты НДС, вероятно, в следующем году увеличится с нынешнего 1 миллиона крон до 2 миллионов. А мелкие предприниматели с оборотом до 2 миллионов крон смогут использовать систему добровольного паушального налога (ранее лимит также составлял 1 миллион крон).

Палата представителей сегодня, 4 ноября, одобрила изменения, касающиеся налогоплательщиков. Предел для обязательной регистрации в качестве плательщика НДС увеличится с 1 млн крон до 2 млн крон с 2023 года. Однако вместо нынешней единой ставки фиксированного налога будут применяться три диапазона.

Сейчас для уплаты НДС должны регистрироваться те предприниматели, а также другие налогоплательщики, чей оборот за последние 12 месяцев превысил 1 млн крон. Предложение правительства предусматривает возможность отмены обязательной регистрации для тех лиц, чей оборот превысил 1 млн, но не достиг 2 млн чешских крон. Предложение правительства также расширяет возможности более быстрой амортизации определенных групп активов бизнеса.

Нынешний лимит в 1 млн крон Чехия установила при вступлении в Евросоюз в 2004 году — он соответствовал сумме в 35 000 евро. Увеличение лимита до 85 000 евро поддерживает сам ЕС, что позволит странам-членам внедрить такую практику с 2025 года. Однако Чехии разрешили повысить лимит еще до вступления в силу этой директивы.

Паушальный (единый) налог для мелких предпринимателей в этом году составляет 5 994 кроны в месяц. Из этой суммы минимальный взнос по медицинскому страхованию составляет 2 627 крон, минимальный взнос по социальному страхованию, увеличенный на 15%, — 3 267 крон, а подоходный налог — 100 крон.

По оценкам Министерства финансов Чехии, новыми условиями паушального налога смогут воспользоваться до 60 000 мелких предпринимателей. К концу апреля этого года цифра самозанятых, которые воспользовались этой возможностью, составляла 82 300.

Предприниматели с фиксированным налогом 5 994 кроны будут разделены на три группы. В первую группу должны быть включены предприниматели с годовым доходом до 1 млн крон независимо от вида самозанятости. Единая ставка налога для них должна составить примерно 6 500 крон в месяц в следующем году. Во вторую группу войдут самозанятые лица с доходом до 1,5 млн крон независимо от вида деятельности. Их налог должен составлять примерно 16 000 крон в месяц. В третью группу попадут предприниматели с доходом до 2 млн крон независимо от вида деятельности. Их налог составит 26 000 крон в месяц.

Переход на единый налог не является обязательным. По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), его цель — снижение не налогового, а бюрократического бремени. Однако бывший министр финансов Алена Шиллерова (ANO) выразила мнение, что предложение правительства делает налоговую систему менее прозрачной.

Палата депутатов приняла предложение экс-министра Шиллеровой возвращать предпринимателям часть уплаченных в режиме единой ставки страховых взносов. Например, когда предприниматель выбирает уплату единого налога в определенном диапазоне, но в конце года обнаруживает, что не достиг установленного дохода. В этом случае государство вернет соответствующую часть подоходного налога и взноса на медицинское и социальное страхование.

На основании предложения парламентского комитета по бюджету парламент увеличил размер годового дохода, до которого налогоплательщик не должен подавать налоговую декларацию. Первоначально правительство предлагало увеличить этот порог с 15 000 до 25 000 крон. Однако группа депутатов вокруг Войтеха Мунзара (ODS) настояла на увеличении до 50 000 крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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