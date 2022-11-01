Работа вполсилы, или Феномен «тихого увольнения» в Чехии

Сделать не больше, чем входит в ваши прямые обязанности, закрыть ноутбук в шесть вечера, выйти из офиса и не вспоминать о работе вплоть до следующего рабочего дня?

В современном деловом мире существует явление, известное как quiet quitting, что можно перевести как «тихое увольнение» или «тихий уход». Это тренд среди молодого поколения против чрезмерного трудового рвения и неписаных правил устоявшейся трудовой этики. Откуда взялось это явление и характерно ли оно для Чехии?

Данный феномен не означает, что сотрудник немедленно увольняется. Суть в том, что он продолжает выполнять свои задачи, но избегает всего, что выходит за рамки необходимого минимума обязанностей.

Например, такой сотрудник не задержится в офисе ни минуты дольше либо будет безынициативным и не выразит новых идей, если не получит надбавку за переработки или дополнительный проект.

Quiet quitting — термин, который можно охарактеризовать как нечто среднее между «я буду делать только необходимый минимум» и «я не буду делать то, за что мне не платят». Оценки явления расходятся: по мнению одних, это вполне логично, ведь человека нанимали на конкретную должность с оговоренным кругом задач, а по мнению других — это черта нового «избалованного» поколения.

Сам подход далеко не новый, однако тренд в ТикТоке сделал на нем акцент и дал ему название. На упомянутой социальной платформе в последние дни циркулируют видеоролики, в которых люди, родившиеся ориентировочно с середины 1990-х до 2010 года, с гордостью заявляют, что отказываются посвящать всю жизнь работе и при этом делают ровно то, за что им платят.

Результаты международного исследования агентства Gallup, посвященного ситуации в рабочей среде по всему миру в 2021 году, показали существенные изменения в вовлеченности в работу.

«Во время, предшествовавшее пандемии, вовлеченность и благополучие росли во всем мире в течение десятилетия, но сейчас они стагнируют», — констатируют исследователи из Gallup.

«Жить в ожидании выходных», «следить за стрелками часов», «сколько платят — так и работаю» — это мантры большинства работников по всему миру. Например, Чешская Республика с 16-процентным уровнем вовлеченности сотрудников заняла 24-е место из 38 европейских стран.

В какой степени феномен «тихого ухода» влияет на рабочую среду в Чехии?

Терапевт Томаш Зетек, который также работает коучем в компаниях, утверждает, что сталкивается в своей практике с тем, что он называет «молчаливая покорность».

«Хотя несколько лет назад это поведение было характерно для кризисных времен, сейчас это скорее склонность к восстановлению жизненного баланса. И такое поведение стало более распространенным», — говорит он.

Он признает, что дело может быть в пандемии, которая стерла границы между домом и работой и натолкнула людей на мысль, насколько размыта эта грань. Однако он подчеркивает, что поведение всегда зависит в первую очередь от личности человека и от того, на что он решает направить свою энергию.

«Независимо от того, насколько четко мы разделяем работу и частную жизнь, за всем этим стоит связующее звено — человек. Разделить личность не получается (хотя многие и пытаются). А то, насколько я хорош в работе, как родитель, партнер или друг — все это определяет, какой я человек в целом. Если какая-то часть меня подавляет другую длительное время, неизбежно возникает дисбаланс, который рано или поздно нас настигает, — поясняет он. — Представьте себе "колесо баланса", которое состоит из разных областей жизни. Когда чего-то одного слишком много, а другого мало, колесо не может нормально ехать. Соответственно, человек становится неспособен выполнять свою функцию. Хороши ли такие жертвы? На этот вопрос поможет ответить наш внутренний голос, душа».

Психолог Зузана Донатхова из компании Soulmio, помогающая сотрудникам компаний поддерживать физическое здоровье, считает, что тенденция четкого определения личной и рабочей жизни появилась раньше. «Это особенно проявлялось у нового поколения еще до ковида: люди имели четкое представление, как они хотят работать, за какое вознаграждение и что готовы взамен предложить работодателям», — говорит она. Однако во время пандемии люди почувствовали потребность более четко определить правила, которые позволили бы им беспрепятственно работать, а также поддерживать гармоничные отношения с семьей.

Ее коллега из Soulmia Мартина Микескова добавляет: важно определить, что ожидается от сотрудника, еще в начале работы. «Если работник вступает в трудовые отношения, между ним и работодателем заключается соглашение о характере работы, в том числе о продолжительности рабочего времени. (...) Это может работать как очень хорошая защита для перфекционистов, тревожных, творческих личностей, которые руководствуются идеей, что любую работу всегда можно сделать еще лучше», — говорит Микескова.

Поэтому «тихий уход» она понимает как инструмент установления здоровых границ между работой и личной жизнью: «Иногда я встречаю клиентов, которые оказываются в коллективе "беспредельных фанатиков", а потом страдают от угрызений совести, чувства недостаточной работоспособности. Например, потому что они не отвечают на электронные письма в нерабочее время. Однако из их слов и действий очевидно, что они заинтересованы в работе и ее качестве. Они выполняют ее как следует и способны критически оценить результаты». В таком случае, по ее словам, могут хорошо сработать такие инструменты, как запрет в компании общения по электронной почте в нерабочее время или даже сокращение рабочей недели или рабочего времени.

В заключение Томаш Зетек подчеркивает необходимость научиться правильно распределять силы.

«Когда я знаю, что выполнил свою работу, потратил на нее определенное количество энергии и что я получу оплату за вложенные силы, нет ложного чувство долга и сверхобязательств. Что это означает? Что я знаю свои цели и приоритеты, могу обосновать перед собой, почему я сделал то или иное, отложил что-то на потом, и что я сам могу понять, вложил ли я весь свой потенциал в поставленную задачу или нет. Тогда совесть моя будет чиста и я не буду взращивать в себе внутреннего критика. И тогда станет понятно, могу ли я со спокойной совестью закрывать ноутбук и идти домой, или же мне стоит еще остаться и что-то доделать», — поясняет он.

Источник: sj.news

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