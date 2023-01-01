Datová schránka в 2023-м году все же будет обязательна. Но для кого?

С января 2023 года предпринимателей ждут значительные изменения. Всем ИП и компаниям будет автоматически установлен электронный почтовый ящик (Datová schránka). Однако еще в декабре депутаты решили, что тех, кто не занимается бизнесом, но использует свой электронный идентификатор, это требование не коснется.

Согласно первоначальному законопроекту Министерства внутренних дел, электронный почтовый ящик (Datová schránka или ДС) должен был в обязательном порядке устанавливаться для всех, кто общается с государством посредством банковской идентификации, eObčanky с чипом, услуги Moje ID, мобильного ключа eGovernment, I.CA с чипом или данных NIA ID. Если бы эти люди не захотели пользоваться ящиком данных, они должны были бы деактивировать его в соответствующем отделении CzechPoint (деактивация обычно занимает три дня).

Закон был призван, в частности, облегчить обмен информацией между органами власти и ускорить оцифровку государственного администрирования.

Однако позже Министерство внутренних дел передумало:

«Datová schránka — это безопасный и современный способ связи с государством, но мы не хотим никого заставлять пользоваться ими. Поэтому с начала следующего года мы отменяем обязанность использовать ящики данных для физических лиц», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан. Решение правительства было одобрено депутатами в начале декабря.

Впрочем, по словам Яна Фрека, директора подразделения электронного правительства компании Software602, создание «датовой схранки» имеет неоспоримые преимущества не только для предпринимателей.

«Ящик с данными можно воспринимать как надежного, безопасного и недорогого электронного почтальона. В отличие от обычной почты, с электронными ящиками мы не вынуждены подстраиваться под часы работы отделений, которые часто совпадают с нашим рабочим временем, и не обязаны стоять в длинных очередях», — говорит он, добавляя, что люди могут отправлять и получать документы, не выходя из дома, в удобное для них время.

«Кроме того, вы можете использовать Datovou schránku не только для общения с властями, но и с вашим банком, страховой компанией или для корреспонденции между компаниями или другими лицами, ведущими бизнес-дела друг с другом», — добавляет представитель Software602.

Для общения с госструктурами Datová schránkа является бесплатной.

«А стоимость одного отправленного сообщения другому физическому лицу, предприятию или юридическому лицу составляет 5 крон, в то время как на почте за заказное письмо мы заплатим от 52 крон и выше», — напоминает он.

У государства есть три месяца после января 2023 года, чтобы установить Datovou schránku новым субъектам, для которых это является обязательным. Таким образом, вся процедура продлится до конца марта 2023 г.

Будут ли штрафы для пользователей?

В течение переходного периода будущим владельцам специального электронного ящика данных не нужно беспокоиться о каких-либо штрафах.

«Конечно, никаких наказаний они не понесут. Пока их электронный ящик не установлен, их логично обслуживать другим способом, чаще всего по почте по адресу их зарегистрированного офиса или места ведения бизнеса. Только с момента активации они будут получать корреспонденцию именно на Datovou schránku», — объясняет Ян Фрк.

Люди иногда упрекают власти в том, что они сами не соблюдают правовые принципы обслуживания и отправляют документы по почте лицам с электронным ящиком данных.

«К счастью, мы сталкиваемся с этим лишь изредка, и в основном это вина отдельных чиновников. Для нас, как получателей этой неправильной доставки, хорошо, что существует закон № 82/1998 Coll. об ответственности за ущерб, причиненный неправильной официальной процедурой, благодаря которому соответствующий орган власти возместит нам любой ущерб, причиненный неверным способом доставки», — добавляет директор отдела eGovernment.

Стоит ли предпринимателям беспокоиться?

Это изменение имеет большое влияние на предпринимателей, поскольку теперь они должны общаться с государственными органами (доставлять все документы) исключительно через такой почтовый ящик.

Для некоторых владельцев малого бизнеса эксплуатация почтового ящика для данных и хранение документов может представлять собой дополнительное административное и финансовое бремя, связанное с их бизнесом.

«Государство хочет изменить закон, чтобы стимулировать граждан больше пользоваться ДС. Они будут введены на обязательной основе для всех владельцев торговых лицензий и всех предпринимателей так называемых свободных профессий, а также ассоциаций и объединений владельцев квартир», — говорит консультант Михал Дворжачек.

Итак, кто должен иметь Datovou schránku?

С 1 января 2023 года автоматически устанавливается ящик данных для:

— Каждого юридического лица — это не только компании, зарегистрированные в Торговом реестре (как раньше), но и зарегистрированные в Реестре ассоциаций, фондов, институтов, товариществ собственников паев или o. p. s.

— Каждое физическое лицо-предприниматель — до сих пор ящики данных для самозанятых лиц создавались только на основании их заявления, но теперь Министерство внутренних дел будет создавать ДС для них автоматически.

Документ будет официально «доставлен» и без вашего ведома

Если вы регулярно не заходите в свой почтовый ящик, существует также так называемая фикция доставки. Фикция доставки означает, что каждое сообщение считается доставленным не позднее, чем на десятый день после того, как оно оказалось в вашем почтовом ящике. Однако это не является недостатком сугубо ДС, поскольку десятидневный срок доставки распространяется и на почтовые отправления.





Нужно ли постоянно проверять ДС?

На практике нам совсем необязательно проверять каждый день. Однако необходимо правильно настроить отправку уведомления о доставленном сообщении по вашей обычной электронной почте (бесплатно) или по SMS (стоимость SMS — 3 кроны).

Это платно или нет?

Создание информационного ящика и общение с властями бесплатны, но если пользователь собирается хранить документы, ему придется доплатить за эту услугу, что, конечно, относится и к физическим лицам, ведущим бизнес. Например, сообщения могут лежать в «хранилище». В зависимости от количества таких сообщений цена варьируется от 120 крон в год (20 сообщений) до 29 500 крон (5 000 сообщений).

Обычно сообщения хранятся на сервере только в течение 90 дней. Те, кому необходимо хранить их постоянно, могут не только воспользоваться вышеупомянутым хранилищем, но и скачать их на свой компьютер или мобильный телефон, или архивировать на Портале гражданина (бесплатный объем до 500 МБ).

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