Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Бизнес
Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 3 по 26 января

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 3 по 26 января

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
27 января
11:57
204
Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 3 по 26 января

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.

Звукорежиссер/Саундпродюсер и оператор-монтажер

Где: Прага

В свою студию на Праге 3 под свои проекты ищут звукорежиссёра/саундпродюсера, оператора-монтажера.

Подробности и контакты

Mенеджер по работе с клиентами, SMM-менеджер

Где: Прага

В пражскую компанию требуются smm-менеджер и рекрутер Оплата по результатам собеседования.

Подробности и контакты

 

Оператор линии на финальный контроль

Где: Пльзень

Оператор на финальный контроль продукции — можно без опыта. Несложная работа без ночных смен. Визуальный контроль качества продукции, работа с ручным инструментом, монтаж внешних декоративных деталей.

Подробности и контакты

Работники в металлургии: шлифовшик, плавильшик, литейшик

Где: Пльзень

Обязанности: подготовка формовочных материалов и смесей, эксплуатация технологических машин и оборудования.

Подробности и контакты

Вакансии на украинском в Чехии

 

Рекрутер

Где: Прага

HR Summit — чешско-украинская компания, которая имеет целью помогать работодателям и работникам из разных стран находить друг друга. Сейчас наша компания развивается в ИТ направлении. Поэтому мы в поиске рекрутера. На этой позиции Вы будете иметь возможность общаться с интересными кандидатами (квалифицированными и высококвалифицированными), работать с C-level нашей компании, участвовать в различных мероприятиях (семинары, конференции). 

Подробности и контакты

Сварщик TIG 141

Где: Градце-Кралове

Компания занимается производством деталей и узлов из тонких листов, а также разработкой и производством одноцелевых машин и оборудования. Ищут сотрудника, кто будет заниматься сваркой тонких листов жести, конструкций и отдельных элементов.

Подробности и контакты

Автомеханик

Где: Прага

На работу на сервис нужны автомеханики. Компания имеет открытых 20 филиалов по всей Чехии — авторизованный магазин и сервисы различных моделей автомобилей. Современное оборудование, всегда максимальный акцент на качество, чистоту и защиту имущества заказчика.

Подробности и контакты

Электрик

Где: Ческе-Будеевице

Ищут электрика на завод, который занимается изготовлением прессового оборудования. 

Подробности и контакты

420on за свободу выбора. На случай, если для вас (или ваших близких) некоторые сайты вдруг окажутся заблокированы, рекомендуем установить, например, этот VPN-cервис. Это продукт NordSecurity, которая много лет занимается кибербезопасностью в интернете — дешевле, чем кажется, и никто не застанет вас врасплох.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
27 января
14:01
81
Общество
В Чехии водитель с 3,5 промилле алкоголя в крови попал в аварию, в машине был ребенок
Assets
27 января
13:01
96
Еда
Легкий десерт в конце застолья: Фламбе из банана и ананаса. Секреты от чешского шефа
Assets
27 января
12:50
148
Общество
С 28 января в Праге будет временно закрыто движение трамваев в районе Мала Страна
Assets
27 января
12:42
170
Новостройки
НАГЛЯДНО: Невероятный вид на Прагу, который предлагает девелоперский проект Rezidence Vysočanská Vyhlídka
Последние новости:
Assets
27 января
14:01
81
Общество
В Чехии водитель с 3,5 промилле алкоголя в крови попал в аварию, в машине был ребенок
Assets
27 января
12:50
148
Общество
С 28 января в Праге будет временно закрыто движение трамваев в районе Мала Страна
Assets
27 января
11:30
459
Общество
В пражском зоопарке умер слоненок
Assets
27 января
10:55
602
Политика
Судьбоносный день для Чехии: так Бабиш или Павел?
Assets
27 января
10:24
598
Общество
В Чехии учительнице предъявлено обвинение за отрицание войны в Украине
Assets
27 января
09:19
578
Экономика
Глава Минфина Чехии: рост цен потопит экономику и в этом году
Assets
27 января
08:51
363
Экономика
Правительство Чехии планирует взять под контроль энергетическую компанию ČEZ
Assets
26 января
20:06
452
Экономика
В прошлом году в Чехии были построены сотни новых зарядных станций для электромобилей
Assets
26 января
17:28
1431
Общество
В Чехии при ремонте ноутбука обнаружили детское порно, дело передали в полицию
Assets
26 января
13:27
1450
Общество
В Чехии женщина во время телефонного разговора потеряла 1,3 млн крон


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес