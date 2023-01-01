Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 3 по 26 января

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Звукорежиссер/Саундпродюсер и оператор-монтажер
Где: Прага
В свою студию на Праге 3 под свои проекты ищут звукорежиссёра/саундпродюсера, оператора-монтажера.
Mенеджер по работе с клиентами, SMM-менеджер
Где: Прага
В пражскую компанию требуются smm-менеджер и рекрутер Оплата по результатам собеседования.
Оператор линии на финальный контроль
Где: Пльзень
Оператор на финальный контроль продукции — можно без опыта. Несложная работа без ночных смен. Визуальный контроль качества продукции, работа с ручным инструментом, монтаж внешних декоративных деталей.
Работники в металлургии: шлифовшик, плавильшик, литейшик
Где: Пльзень
Обязанности: подготовка формовочных материалов и смесей, эксплуатация технологических машин и оборудования.
Вакансии на украинском в Чехии
Рекрутер
Где: Прага
HR Summit — чешско-украинская компания, которая имеет целью помогать работодателям и работникам из разных стран находить друг друга. Сейчас наша компания развивается в ИТ направлении. Поэтому мы в поиске рекрутера. На этой позиции Вы будете иметь возможность общаться с интересными кандидатами (квалифицированными и высококвалифицированными), работать с C-level нашей компании, участвовать в различных мероприятиях (семинары, конференции).
Сварщик TIG 141
Где: Градце-Кралове
Компания занимается производством деталей и узлов из тонких листов, а также разработкой и производством одноцелевых машин и оборудования. Ищут сотрудника, кто будет заниматься сваркой тонких листов жести, конструкций и отдельных элементов.
Автомеханик
Где: Прага
На работу на сервис нужны автомеханики. Компания имеет открытых 20 филиалов по всей Чехии — авторизованный магазин и сервисы различных моделей автомобилей. Современное оборудование, всегда максимальный акцент на качество, чистоту и защиту имущества заказчика.
Электрик
Где: Ческе-Будеевице
Ищут электрика на завод, который занимается изготовлением прессового оборудования.
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