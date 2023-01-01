Удавка не шее среднего класса затягивается: Самозанятым в Чехии кардинально повысят налоги

В течение трех лет государство хочет поднять взносы для «живностников» или самозанятых на социальное страхование на 60% по предложению Министерства труда.

Дело в том, что большинство предпринимателей платят только минимальный ежемесячный аванс по страховым взносам. Из-за того, как работает пенсионная система, эту недостачу так или иначе перекрывают обычные рабочие. По данным исследования 10-летней давности, проведенного аналитическим центром IDEA при CERGE EI, средний наемный работник платит на треть больше налогов и взносов (точнее, его работодатель за него), чем средний индивидуальный предприниматель за себя. Правительство считает, что больше всего на этой системе «наживаются» самозанятые работники с высокими доходами и почти нулевыми расходами, например, айтишники. Остается вопрос — почему же не берут в расчет остальных?

Коалиционные и независимые эксперты утверждают, что общая нагрузка (т.е. налоги + социальное обеспечение + медицинское страхование) на индивидуальных предпринимателей увеличится до той, которую несут наемные работники, что недавно подтвердил министр финансов Збынек Станюра в интервью газете Seznam Zprávy.

В руках пятипартийной правительственной коалиции уже имеется материал Министерства труда и социальных дел, в котором предлагаются два способа увеличения сборов с малых предпринимателей.

В настоящее время минимальный авансовый платеж на пенсионное страхование составляет 2944 чешских крон для основного вида деятельности и 1178 чешских крон для второстепенного вида деятельности (неосновного). По данным Министерства труда и социальных вопросов, почти 400 000 самозанятых работников полагаются на эти минимальные авансовые платежи и выходят из трудового возраста с самыми низкими пенсиями.

Увеличат ли взносы на две трети?

Согласно действующим правилам, страховые взносы уплачиваются из расчета четверти средней заработной платы, которая сейчас составляет около 10 000. Согласно материалу Министерства труда и социальных вопросов, который имеется в распоряжении представителей правящей пятикоалиции и редакции SZ Byznys, в течение трех лет эта база постепенно увеличится до 40 процентов от средней зарплаты. В связи с этим они считают логичным, что и сборы будут расти.

При нынешней ситуации, когда средняя заработная плата составляет 40 324 чешских крон, минимальный взнос на социальное страхование составит 4 709 чешских крон вместо нынешних 2 944 чешских крон для предпринимателей, для которых эта доходная деятельность является основным источником дохода. Вместо 35 000 чешских крон в год самозанятые лица теперь будут платить более 56 000 чешских крон в год — итого наблюдаем увеличение на 60%.

Однако, согласно документу министерства, авансовый платеж не подскочит сразу, а будет увеличиваться в течение трех лет — так говорится в рабочем документе.

Второй вариант предусматривает не минимальные сборы, а налогообложение на основе прибыли предпринимателей. Этот показатель увеличится с нынешних 50% до примерно 70% от прибыли.

В качестве примера возьмем индивидуального предпринимателя, годовой доход которого составляет один миллион крон, из которых 700 000 — расходы, а 300 000 — прибыль, которая и является налоговой базой. Сейчас налоги рассчитываются на половину этой налоговой базы. Если база будет увеличена, то в результате государственные сборы снова будут выше.

По мнению Даниэля Прокопа, члена Национального экономического совета при правительстве, намерение Министерства труда и социальных вопросов повысить сборы с самозанятых правильно. Однако его нельзя внедрять, не понимая контекста: «Правительство должно провести оценку регулирующего воздействия (RIA). И оно должно рассматривать эти сборы вместе с подоходным налогом с физических лиц и сборами на здравоохранение. Нельзя разбрасываться суммами на десятки миллиардов без анализа», — рекомендует Прокоп из PAQ Research.

Правительство «вытравливает» самозанятых?

Малые предприниматели, что логично, против.

«С нашей точки зрения, повышение слишком радикальное. Еще одна плохая новость для самых мелких предпринимателей. Повышение взноса мало того, что отвадит новых предпринимателей от самозанятости, так еще и усложнит жизнь ныне существующим», — комментирует Йозеф Ярош, председатель правления Ассоциации малых и средних предприятий и самозанятых.

По его словам, если сборы значительно возрастут, мотивация к открытию самозанятости снизится. «Вследствие давления на индивидуальных предпринимателей их число уменьшится, а также можно предположить, что часть бизнеса перейдет в серую зону», — сказал Ярош в интервью SZ Byznys.

Доля самозанятых работников в общей численности рабочей силы в Чешской Республике выше средней по сравнению с ЕС. Это говорит о том, что чешские индивидуальные предприниматели находятся в более выгодном положении, чем их зарубежные коллеги.

Налоговый эксперт Томаш Гайдушек не разделяет пессимизма по поводу возможного повышения отчисления на соцстрахование.

«Здесь нет ничего фатального. Мы находимся в ситуации, когда государство ищет деньги везде, где только можно, и предложили такой вариант. Я не думаю, что это будет иметь катастрофические последствия для самозанятых. Вряд ли люди перестанут заниматься предпринимательской деятельностью».

Социолог Даниэль Прокоп из PAQ Research также выступает за увеличение взносов на медицинское страхование.

«Не терпит никакой критики, что самозанятый получает те же преимущества от медицинского страхования, что и наемный работник, но платит меньшие взносы. Сегодня мы этого еще не видим, но на пенсии самозанятые будут пользоваться благами системы здравоохранения. Я не знаю ни одного исследования, которое показало бы, что пожилые самозанятые здоровее пожилых наемных работников».

Что касается предстоящих изменений в пенсионном страховании самозанятых работников, Даниэль Прокоп рекомендовал бы правительству подумать в частности о малообеспеченных самозанятых работниках.

«Я бы рекомендовал более осторожно подходить к повышению минимальных взносов, чтобы это не навредило малообеспеченным самозанятым. Наоборот, я бы еще больше повысил базу для начисления взносов. Для медицинского страхования — до 100%, для пенсионного страхования — до 80%», — сказал Прокоп.



Источник: seznamzpravy.cz

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