Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 1 по 9 марта

Дисклеймер! У редакции 420on нет возможности проверять компании, размещающие вакансии, на добросовестность. Если вы чувствуете, что работодатель нарушает ваши права каким-либо способом (принуждение, угрозы, мошенничество), безотлагательно обращайтесь в соответствующие органы и организации, например в Strada.cz. Разумеется, мы надеемся, что этого не потребуется и вы найдете в этой рубрике новые возможности и перспективы.
Ищете работу? Своевременно отслеживайте новые вакансии в разделе «Работа».
Менеджер проекта
Где: Либерец
Поддержка действующих проектов, работа с немецкими производителями и поставщиками автокомпонентов. Требуется знание немецкого.
Административный работник со знанием чешского
Где: Прага, центр
На работу в офис в центре Праги (Václavské náměstí) приглашаем Админ. работника со знанием чешского языка и опытом работы в бухгалтерском деле.
Маркетолог
Где: Пльзень
Обязанности: привлечение новых клиентов и увеличение объёма продаж, участие в создании маркетинговой стратегии, SMM маркетинг.
Сварщик CO2 в городе Aš
Где: Пльзень
Работа сварщиком в городе Аш, сборка сварных изделий по чертежной документации.
Столяр
Где: Остржедек
Набор работников на изготовление деревянных изделий (лестницы, двери и т.д.).
Mенеджер по работе с поставщиками
Где: Прага
Требуется менеджер по работе с поставщиками. Компания занимается оптовой торговлей продуктов питания.
Смотреть предыдущие статьи:
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook