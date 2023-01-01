Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 1 по 9 марта

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Менеджер проекта

Где: Либерец

Поддержка действующих проектов, работа с немецкими производителями и поставщиками автокомпонентов. Требуется знание немецкого.

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Административный работник со знанием чешского

Где: Прага, центр

На работу в офис в центре Праги (Václavské náměstí) приглашаем Админ. работника со знанием чешского языка и опытом работы в бухгалтерском деле.

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Маркетолог

Где: Пльзень

Обязанности: привлечение новых клиентов и увеличение объёма продаж, участие в создании маркетинговой стратегии, SMM маркетинг.

Подробности и контакты

Сварщик CO2 в городе Aš

Где: Пльзень

Работа сварщиком в городе Аш, сборка сварных изделий по чертежной документации.

Подробности и контакты

Столяр

Где: Остржедек

Набор работников на изготовление деревянных изделий (лестницы, двери и т.д.).

Подробности и контакты

Mенеджер по работе с поставщиками

Где: Прага

Требуется менеджер по работе с поставщиками. Компания занимается оптовой торговлей продуктов питания.

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