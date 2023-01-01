Осталась одна неделя для подачи налоговой декларации в бумажном виде

​Какие штрафы грозят предпринимателям, если они вовремя не подали налоговую декларацию?

Осталась последняя неделя для подачи налоговой декларации в бумажном виде. В связи с этим налоговые управления продлили часы работы с понедельника, 27 марта. Налоговая администрация также напоминает, что вы можете подать налоговую декларацию в электронном виде, в этом случае срок подачи увеличивается на один месяц. У тех, кто подает декларацию через налогового консультанта, есть время до июля.

С 27 марта до 3 апреля — последнего дня подачи бумажных налоговых деклараций — отделения налоговых управлений будут открыты каждый будний день с 8.00 до 17.00. Обычно большинство налоговых управлений работают три дня в неделю по сокращенному графику.

По состоянию на 19 марта налоговое управление получило около 968 600 налоговых деклараций, из которых около 473 000 были представлены в бумажном виде. В прошлом году компании и население подали в общей сложности 2,83 миллиона деклараций о подоходном налоге, из которых 54% составили бумажные декларации.

Налоговая администрация также обращает внимание на возможность подачи деклараций в электронном виде. Крайний срок в этом случае — 2 мая. Однако электронная налоговая декларация не может быть отсканированной бумажной формой, а должна быть подана в формате .xml. Такая подача декларации возможна, например, через портал "Мои налоги", войти в который можно с помощью электронного ящика данных, идентификационной карты с чипом или банковского идентификатора.

Другие способы подачи декларации

Электронные налоговые декларации обязательны для всех, у кого по закону установлен электронный ящик данных. В этом году это касается всех индивидуальных предпринимателей.

Также можно подать налоговую декларацию через финансового консультанта или адвоката. В этом случае крайний срок подачи декларации — 3 июля. Этот же срок установлен и для компаний, которые по закону обязаны проводить аудит своей финансовой отчетности.

При подаче налоговой декларации с опозданием на пять рабочих дней штраф не взимается. Последующие штрафы за каждый день просрочки составляют 0,05% от суммы уплаченного налога или 0,01% от начисленного налогового убытка за каждый последующий день просрочки. Максимальный размер штрафа составляет 5%.

Если налоговая декларация не подается вообще, даже после запроса органа власти, штраф составляет минимум 500 крон и максимум 300 000 крон.

Источник: irozhlas.cz

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