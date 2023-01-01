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«Датова схранка» запутала людей. ИП из Чехии рискуют подать налоговую декларацию неправильно

«Датова схранка» запутала людей. ИП из Чехии рискуют подать налоговую декларацию неправильно

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
29 марта
08:08
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Тысячи индивидуальных предпринимателей рискуют неправильно подать свои налоговые декларации, которые в этом году самозанятые обязаны отсылать в электронном виде через специальный электронный ящик данных — «датову схранку» (datovou schránku), заявил министр регионального развития Чехии Иван Бартош. По данным властей, в этом году значительно увеличилось число людей, закрывших свою самозанятость после введения обязательной «датовой схранки», совпадение?

«Датова схранка» запутала людей. ИП из Чехии рискуют подать налоговую декларацию неправильно

С этого года все предприниматели, имеющие предписанную законом «датову схранку», должны подавать налоговые декларации только в электронном виде. В связи с этим налоговая администрация указала, что предприниматели, подавшие декларации в бумажном виде, несмотря на то, что у них открыта «датова схранка», должны повторно подать их в электронном виде как можно скорее. 

Крайний срок подачи электронной налоговой декларации для ИП — 2 мая. 

Бартош сказал, что из-за нового обязательства по крайней мере тысячи предпринимателей рискуют столкнуться с проблемами из-за неправильно поданных налоговых деклараций. Поэтому он хочет договориться с Министерством финансов о «снисхождении» к ошибке тех, кто не выполнил новое обязательство и отправил отчет старым способом. Конечно, полностью закрывать на это глаза не стоит, но в некоторых случаях он хочет, чтобы власти разрешили, например, бумажную форму подачи декларации или простили какой-либо штраф. Он напомнил, что среди самозанятых, которые должны подавать налоговые декларации в электронном виде, есть и люди без компьютеров. «Поэтому я думаю, что к ним пойдут навстречу в решении вопроса», — добавил он.

Бывший министр регионального развития Клара Досталова (ANO) согласилась с тем, что этот год должен считаться «переходным» в плане электронных налоговых деклараций. Она сказала, что государство должно лучше объяснить ИП нововведения, которые касаются их с этого года. Она укорила правительство в том, что в предыдущие месяцы они ничего толком и не объясняли.

Согласно данным, полученным в начале этой недели, Налоговое управление на данный момент получило 968 604 налоговых декларации, что составляет около 35% от общего ожидаемого числа. На долю физических лиц пришлось 865 502 декларации, из которых 45% были поданы в электронном виде, а 55% — в бумажном. Юридические лица подали 103 102 налоговые декларации, в подавляющем большинстве в электронной форме.
 

Источник: echo24.cz

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