Эксперт: Сильная чешская крона нанесет непоправимый ущерб

«Я думаю, что структурные изменения в экономике произойдут даже при обменном курсе 24 кроны за евро. Все, что ниже 24 крон — это такое движение, что ущерб больше, чем польза», — говорит аналитик.

Сильная крона меняет чешскую экономику, но слишком сильная крона может значительно ее ослабить. "Если компании прекращают экспорт, то это почти необратимое решение, потому что они уйдут с рынков, на которых работают, в пользу своих конкурентов", - предупреждает Павел Собишек, главный экономист UniCredit Bank, в интервью SZ Byznys.

Как вы думаете, почему устное обещание Чешского национального банка (ЧНБ) сохранить сильную крону является важным?

Это дает инвесторам больше уверенности. Инвесторы соизмеряют доходность с риском. Риск в основном выражается в волатильности коруны. Доходность - это разница в процентной ставке по отношению к другим валютам, доллару или евро.

Теперь вопрос в том, достаточно ли этого для применения инвесторами своих стратегий. Тот факт, что ЧНБ поддерживает что-то вроде обязательств по обменному курсу, потенциально снижает волатильность коруны. Это означает, что в страну поступает краткосрочный капитал, что подталкивает корну к укреплению.

Вы отмечаете, что сильная крона вносит относительно небольшой вклад в снижение инфляции. Является ли дальнейшее укрепление кроны значительным ущербом для экспортных фирм, или они все же могут его выдержать?

Понятно, что сильная крона может несколько снижать инфляцию, но это на небольшие десятые доли процента. Когда у нас двузначная инфляция, это почти незаметно.

Эта экономика настроена на обменный курс где-то между 24 и 25 кронами за евро. Когда обменный курс вырастет, некоторые экспортеры решат, стоит ли им продолжать производство и экспорт. Они могут ограничить экспорт. Если они это сделают, то это будет почти необратимое решение, потому что они уйдут с рынков, на которых они работают, в пользу своих конкурентов.

Считаете ли вы, что это хорошая идея - продолжать ослаблять корону и таким образом субсидировать экспортеров?

Я думаю, что структурные изменения в экономике произойдут даже при обменном курсе 24 кроны за евро. Все, что ниже 24 крон - это такое движение, что ущерб больше, чем польза.

Ущерб возникает по двум причинам. Во-первых, обменный курс сильнее, чем это оптимально для экономики. Во-вторых, крона движется слишком сильно. Идеальным для большинства экономических агентов был бы фиксированный обменный курс, если бы у нас был евро. Тот факт, что он нестабилен, вредит всем сторонам.

Важны ли для вас потери ЧНБ, которые сейчас огромны из-за сильного обменного курса?

Конечно, я вижу эти потери. Даже если они не отражаются непосредственно на экономике, это показатель, который о чем-то говорит, и в какой-то момент эти потери придется покрывать. Вопрос в том, когда и в какой форме.

Как вы думаете, какие последствия для чешской экономики будет иметь ужесточение денежно-кредитной политики в США и особенно в Европе?

Ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне относительно важно для чешской экономики, потому что чешская экономика достаточно “евроизирована”. Почти половина новых кредитов выдается в евро, и эти кредиты будут дорожать. Здесь есть отрасли, которые почти на 100% финансируются в евро. На них, конечно, косвенно повлияет ужесточение. Это один из каналов.

Второй канал - это само ужесточение денежно-кредитной политики, то есть сокращение разницы в процентных ставках между кроной и евро и долларом - что должно снизить привлекательность тех carry trades (спекулятивных, в основном краткосрочных валютных сделок, которые пытаются заработать на разных процентных ставках, прим. ред.), которые сейчас толкают крону к укреплению.

Вероятно, мы не можем представить, что процентные ставки в еврозоне или долларе приблизятся к 7%, на которых сейчас находится ЧНБ, поэтому положительная разница в процентных ставках сохранится.

Влияет ли на Чешскую Республику турбулентность, которую мы наблюдаем в американских и европейских банках? Связи чешских банков с мировым финансовым рынком ограничены...

Есть немного вопросов по поводу того, как центральный банк Швейцарии поступил с Credit Suisse (в рамках продажи банка UBS было решено списать облигации AT1 на сумму более 17 млрд. долларов - ред.). Я слышал заявления центрального банка о том, что он не предпочтет аналогичные методы поглощения убытков, то есть сокращение этих субординированных облигаций.

Здесь есть некоторая неопределенность. И если окажется, что потенциальные убытки в еврозоне также рассматриваются подобным образом, это, вероятно, сделает капитал более дорогим для банков, включая чешские банки.

Я бы не хотел пока переоценивать этот эффект, потому что речь идет об одном банке. Он не регулируется напрямую Европейским центральным банком (ЕЦБ), и у нас пока нет примера, чтобы ЕЦБ или ЧНБ так же отнеслись к аналогичной ситуации.

Поэтому я думаю, что ситуация скорее успокоится, и дальнейшего повышения стоимости финансирования для банков не будет. Обычно у них есть время до конца года, чтобы покрыть свои потенциальные обязательства, и времени достаточно. Есть некоторая нервозность, и, в худшем случае, произойдет повышение стоимости капитала по другому каналу, кроме повышения процентных ставок, что не может радовать.

Источник: seznamzpravy.cz

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