Россиянин отправлял в Украину надувные танки. Оказалось, он совладелец чешской фирмы-поставщика

​Одним из учредителей компании Inflatech является Виктор Таланов, отец которого занимается тем же бизнесом в Москве. Журналисты чешского телевидения провели расследование.

Фото: Facebook Inflatech

Чешская Inflatech — еще одна компания, связанная с Россией. Она специализируется на производстве надувных муляжей танков и ракетных установок HIMARS, которые поставляются в Украину, чтобы сбить с толку российскую армию. Одним из партнеров компании выступает Виктор Таланов, отец которого занимается тем же бизнесом в Москве.

По словам производителя, надувание фальшивого танка занимает от 10 до 12 минут. На своем сайте компания Inflatech утверждает, что единственной страной — членом НАТО, которая может производить столь современные муляжи, является Чешская Республика.

«Производство чисто чешское, все делается под одной крышей. Мы сами делаем большую часть продукта от начала и до конца», — говорит совладелец компании Войтех Фрессер.

После того как в феврале надувные танки и ракетные установки из Дечина были показаны в программе Чешского телевидения «Репортеры», компанией заинтересовались и иностранные СМИ. Когда всплыли связи с Россией, руководство перестало отвечать на вопросы.

Согласно данным торгового реестра, акционером компании в Дечине выступает россиянин Виктор Таланов. До 2017 года он был консультантом по маркетингу в российской компании «Русбал». Эта компания также занимается производством надувных муляжей военного назначения, которые она поставляет российской армии. Ее владельцем является отец Таланова — Александр.

Макеты, производимые в Дечине, относятся к военному оборудованию. Их нельзя выпускать из Чехии в Россию. «Мы доставляем до двери производственного цеха. Мы не видим, куда их доставляет заказчик», — признался Фрессер некоторое время назад.

Проект под названием «3D — обманные мишени» (3D klamné cíle) финансируется Европейским союзом и Министерством промышленности и торговли. Пресс-секретарь министерства Войтех Срнка сказал, что по закону ведомство не имеет права предоставлять информацию о конкретных случаях.

Компания в Дечине пока производит 30 видов макетов оружия. Но в будущем она планирует расширить производство. Это дело будет подробно освещено в понедельник, 3 апреля, в программе Reportéři ČT.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz