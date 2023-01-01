В списке самых богатых людей мира — еще два чеха. Кто же они?

Один из них стал долларовым миллиардером, продавая оружие, а второй увеличил свое состояние за счет продаж товаров через интернет в период пандемии коронавируса.

В прошлом году мировые миллиардеры стали беднее. Однако чехи заработали больше денег: 11 из них попали в 37-е издание рейтинга Forbes. Таким образом, в рейтинге появились два чешских новичка.

Прошлый год перетасовал бюджет многих семей и не стал исключением даже для самых богатых. По данным Forbes, самые богатые люди мира потеряли в прошлом году в общей сложности полтриллиона долларов. Общее состояние 2 640 самых богатых людей мира сейчас составляет 12,7 триллиона долларов. Однако за год уменьшилось не только их совокупное состояние, но и количество людей, которых американский журнал смог включить в рейтинг. Состояние 28 из них опустилось ниже отметки в миллиард долларов.

При этом в элитный клуб самых богатых в мире попало рекордное количество людей из Чешской Республики. Общая сумма их состояния также выросла. В общей сложности эти 11 самых богатых чехов владеют состоянием в 61,4 миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом это на 12,4 миллиарда долларов больше.

На вершине чешского рейтинга находится Рената Келлнерова и ее семья с состоянием в 16,5 миллиарда долларов. Даниэль Кршетинский также улучшил свои позиции с состоянием в 9,2 миллиарда долларов. В прошлом году он находился на четвертом месте. Выйти на второе место Кршетинскому помог рост цен на энергоносители. Его группа объединяет более 50 компаний, которые охватывают практически всю бизнес-цепочку — от добычи бурого угля до производства электроэнергии и тепла и их распределения. Карел Комарек занял третье место с состоянием в 8,1 миллиарда долларов.

Благодаря энергетическому кризису Павел Тыкач и его группа Sev.en, которая занимается в основном добычей угля, также значительно улучшили свои позиции. С шестого места он переместился на четвертое.

Пятерку самых богатых чехов завершает Радован Витек с его 6,5 миллиарда долларов. Позицию предпринимателя в рейтинге Forbes повысил его успешный бизнес в Австрии, где ему удалось сначала взять под контроль конкурирующую компанию Immofinanz, а затем S Immo.

Среди новичков — Михал Стрнад, который попал в число долларовых миллиардеров благодаря войне в Украине. Согласно информации, опубликованной Forbes, 70% оборота принадлежащей ему компании Czechoslovak Group приходится на производство оружия.

Второй новичок в этом списке — Алеш Заворал, основатель и владелец интернет-магазина Alza. В его случае роль сыграла пандемия коронавируса, поскольку электронная коммерция взлетела до небес. Сегодня, по данным Forbes, Alza предлагает три четверти миллиона товаров — от бакалеи до товаров для дома и сада и детских подгузников.

В настоящее время оба предпринимателя владеют активами на сумму 2 миллиарда долларов, или 43 миллиарда крон.

Рейтинг Forbes

Американский журнал Forbes ежегодно публикует рейтинг самых богатых людей мира. В этом году редакция публикует 37-е издание. Чешская редакция также ежегодно публикует сравнение самых богатых чехов.

Журнал рассчитывает стоимость богатства чешских и международных предпринимателей по результатам деятельности их компаний — по прибыли, обороту, долгам и сделкам на мировом рынке в той или иной отрасли.

Источник: seznamzpravy.cz

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