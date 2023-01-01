«Мне кажется, здесь как в Силиконовой долине», — говорит американский посол о Чехии

«Я вижу огромные возможности для чешских стартапов. Во многих отношениях это похоже на Силиконовую долину с точки зрения уровня амбиций проектов с большим разнообразием», — говорит новый посол США в Чехии Бижан Сабет.

Новый посол США в Чехии Бижан Сабет в первую очередь бизнесмен. Он стал соучредителем инвестиционной группы Spark Capital, которая на ранней стадии инвестировала в ряд компаний, впоследствии разросшихся до огромных размеров, таких как Twitter.

Помимо политики его также интересует чешский бизнес.

Вы были членом совета директоров Twitter несколько лет назад, так что вы, вероятно, имеете представление о том, как работают социальные сети. Они вмешиваются в нашу личную жизнь, а их алгоритмы мешают нашей свободе. Как вы это видите?

Я был одним из первых инвесторов Twitter и одним из первых внешних членов правления компании. Тогда было намного проще. Мы писали посты о мороженом и закатах. Это было иначе, чем сегодня.

Я считаю, что социальные сети могут принести много хорошего, но в то же время я также признаю, что они имеют много врожденных недостатков и приносят много проблем. Дезинформация, в том числе скоординированная дезинформация, которая исходит от людей с корыстными интересами или напрямую спонсируется государством, несомненно, входит в их число.

Ничего из этого не входило в план при создании социальных сетей. Думаю, многие алгоритмы создавались из лучших побуждений — найти контент, который был бы актуален для человека. Но алгоритмами манипулируют, и справиться с этим — игра в кошки-мышки.

Учитывая ту роль, которую искусственный интеллект играет в сочетании с социальными сетями, я думаю, что обсуждение этой темы ускорится, потому что на карту поставлено гораздо больше. Однако социальные сети есть, и с ними приходится иметь дело.

Были ли вы с самого начала убеждены, что Twitter — это хорошая инвестиция?

С коммерческой точки зрения это была отличная инвестиция (смеется). Но что действительно убедило меня лично, так это то, что это был первый продукт, который сочетал в себе полезное с веселым. Например, на заре Интернета Google был полезен, но не интересен. С другой стороны, в Интернете было много игр, которые были в основном развлекательными, а не полезными. Я чувствовал, что тогда основатели Twitter разработали уникальную комбинацию.

Я нашел эту простоту очень убедительной, а вместе с ней и другие атрибуты, о которых мы уже упоминали: предоставление прямого доступа к источникам информации или доступ к видеозаписям событий в других частях мира, которых у нас раньше не было.

Конечно, есть проблемы с тем, что я только что описал, если предоставляется поддельная или вводящая в заблуждение информация. Уровень доступа к информации, где вы можете увидеть протесты, происходящие по всему миру, которые в противном случае были бы недоступны для кого-либо по разным причинам, значителен. Но именно эта оригинальная искра показалась мне столь убедительной.

Последнее десятилетие было раем для венчурного капитала и фондовых рынков, потому что процентные ставки были низкими. Теперь ФРС начала ужесточать свою политику. Как вы думаете, что это будет означать для стартап-сцены?

На мировые финансовые рынки повлияли разные вещи, война, пандемия covid-19, процентные ставки… К сожалению, эта комбинация не идеальна, и это мягко сказано.

Что касается предпринимательской деятельности и вдохновения, по моему опыту, это не имеет ничего общего с фондовым рынком. До того, как я стал инвестором в технологии и до того, как стал предпринимателем, я видел примеры хороших идей, появляющихся в каждой части мира, независимо от экономической среды.

Есть так много компаний, которые родились в разгар интернет-краха примерно в 2000 году и теперь являются знаковыми компаниями. То же самое и в случае краха 2008 года, потому что, например, Twitter был создан в 2007 году. Эти предприниматели сегодня что-то строят, потому что хотят, чтобы это произошло, и если процентная ставка снизится или повысится как часть борьба с инфляцией. Я имею в виду то, что эти идеи нуждаются в финансировании. И в последнее десятилетие финансирование было очень дешевым и очень доступным, финансируя множество разных идей, хороших и плохих…

Да, привлечь капитал, безусловно, будет немного сложнее, но с более общей точки зрения, возможно, объем доступного капитала все еще нуждается в некоторой корректировке.

Венчурный капитал существует с 70-х годов, но если вы бросите беглый взгляд на период, скажем, с 1995 года по настоящее время, доступность капитала росла и падала. Но сейчас мы, безусловно, находимся в той точке, которую, я думаю, многие сочли бы несоразмерной с точки зрения наличия частного капитала.

Некоторая коррекция есть, но капитала все же значительно больше, чем пять, десять или пятнадцать лет назад. Я не думаю, что у хороших идей возникнут проблемы с привлечением инвесторов.

В апреле правительство должно обсудить соглашение об оборонном сотрудничестве. Как, по вашему мнению, будет проходить его ратификация в Чешской Республике? В Словакии это сопровождалось ожесточенными политическими дебатами...

Мы считаем оборонное сотрудничество еще одним важным шагом для нашей общей безопасности. Я рад, что переговоры завершились. Мы на пути к подписанию соглашения. И следующий шаг – ратификация правительством Чехии.

Пока мы слышим очень положительные отзывы от депутатов и СМИ. Я уверен, что это будет продолжаться, и люди могут продолжать спрашивать о сделке. Но я чувствую сильную поддержку в Чехии.

Ожидаете ли вы, что на этот процесс повлияет какая-то довольно враждебная дезинформационная деятельность?

По всем причинам, о которых мы говорили ранее, я не хочу сбрасывать со счетов эту дезинформацию. Но соглашение о сотрудничестве в области обороны уже некоторое время находится в центре внимания общественности, и я не видел такого уровня реакции со стороны субъектов дезинформации.

Конечно, они были, может быть, в будущем их станет больше. Но особого отклика я не увидел. Похоже, соглашение имеет очень хорошую поддержку.

Несколько дней назад вы встречались с новым президентом Westinghouse Патриком Фрагманом. Продвинулись ли переговоры о поставке ядерных блоков для ČEZ?

Процесс отбора является одним из наших самых высоких приоритетов здесь. Они очень интенсивно работают над этим процессом. Кстати, буквально на прошлой неделе Westinghouse объявила, что поставит ядерное топливо для Дукован.

Мы видели, как Россия использует энергию в качестве оружия, теперь мы все знаем, что энергетическая безопасность равна национальной безопасности и не может быть разделена.

Чешское правительство примет решение, и я думаю, что в конце концов вы должны понять, что это больше, чем просто торговое соглашение. Это очень стратегическое партнерство, которое может длиться 50 или 100 лет.

Мы считаем, что у Westinghouse самые лучшие технологии, но в конечном итоге Чешская Республика найдет стратегического партнера, и мы считаем, что США являются огромным союзником и отличным партнером для Чешской Республики.

Вы также общались с некоторыми местными венчурными фирмами и стартапами. Что вы узнали о местной сцене?

Я проводил время с местными венчурными капиталистами, но в основном с местными предпринимателями. Недавно я провел несколько сессий с предпринимателями из Брно и Праги. Мы провели конкурс для женщин-основательниц стартапов в посольстве США.

Я вижу огромные возможности для чешских стартапов. Во многих отношениях это похоже на Силиконовую долину с точки зрения уровня амбиций этих разных проектов с большим разнообразием.

Я наблюдаю за всем, от искусственного интеллекта до климата и корпоративных программных решений. Здесь, в Чешской Республике, так много важных усилий и технических навыков. Мое взаимодействие с чешскими бизнесменами еще только начинается, но я настроен крайне оптимистично.

Вы также говорили о том, что ядерные реакторы меньшего размера рассматриваются как возможное решение для производства электроэнергии и обеспечения безопасности?

У Westinghouse есть решение для малых и средних реакторов (SMR), над которым они работают. Я оптимист в отношении того, что ММР могут оказать большое влияние на энергетические потребности Чешской Республики. Но есть и другие американские компании, предлагающие решения. Будет наш надежный набор вариантов США для рассмотрения.

Источник: seznamzpravy.cz

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