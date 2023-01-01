Минфин в Чехии закроет 77 налоговых отделений. Опубликован список

​Вместо закрытых офисов налоговая инспекция предложит людям специальные телефонные линии для консультаций.

Министерство финансов с июля упразднит 77 из 201 территориального отделения финансовых органов. Из них 56 отделений уже сейчас работают в ограниченном режиме. Вместо закрытых офисов Налоговое управление предложит людям специальные телефонные консультационные линии, а также увеличит количество выездов в муниципалитеты во время подачи налоговых деклараций. Министерство сообщило об этом в пресс-релизе 11 апреля, добавив, что это шаг по упорядочению государственного управления.

77 территориальных управлений будут упразднены к 1 июля. Министерство опубликовало список на своем сайте.

«В частности, будут упразднены те отделения, услугами которых население пользуется меньше всего, согласно проведенному анализу, или которые на практике предоставляют в основном услуги по подаче документов», — говорится в сообщении министерства.

По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), этот шаг будет способствовать повышению эффективности работы финансовой администрации.

«Целью является повышение эффективности работы Финансовой администрации и, конечно, экономия для государства в ближайшие три года до 150 млн крон при сохранении качества и доступности услуг финансовых органов для граждан и компаний», — заявил министр финансов Збынек Станюра.

По данным министерства, анализ показал, что налогоплательщики и так мало пользуются услугами упомянутых офисов и практически не посещают их.

«Однако после закрытия выбранных территориальных отделений граждане не потеряют ключевых услуг. Особенно при подаче налоговых деклараций на недвижимость или деклараций о доходах физических лиц население высоко ценит активное общение и помощь сотрудников налогового управления. Основываясь на этом опыте и положительных отзывах, Финансовое управление обеспечит расширенный спектр поездок в соответствующие муниципалитеты», — заявили в министерстве.

Выезды сотрудников налоговых органов в муниципалитеты будут проходить в периоды, когда налогоплательщики подают наибольшее количество налоговых деклараций: в январе, то есть во время подачи деклараций по налогу на недвижимость, и в марте — в связи с основным сроком подачи деклараций по подоходному налогу.

Упразднение налоговых инспекций

В настоящее время налоговые органы имеют в общей сложности 201 территориальное отделение, из которых 98 являются так называемыми управленческими отделениями. Они управляют остальными 103 территориальными отделениями.

В 2016 и 2020 годах в общей сложности 56 из 103 управляемых территориальных офисов были переведены на оптимизированный режим («2+2»), который обеспечивает присутствие двух сотрудников налогового офиса в два рабочих дня.

Количество территориальных отделений сократится до 124, количество управляющих отделений сохранится, а оптимизированный режим будет упразднен. Профессиональные навыки сотрудников упраздненных отделений будут более эффективно использоваться в других местах расположения налоговых управлений.

Источник: novinky.cz

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