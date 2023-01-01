Борьба с криптовалютами? Чешские банки закрывают счета обменников и бирж

​Банки постепенно аннулируют банковские счета всех компаний, работающих с криптовалютами, в первую очередь бирж и обменных пунктов. Этим они существенно усложняют бизнес таким компаниям.

Франтишек Винопал, председатель Чешской криптовалютной ассоциации (ČKMA), заявил об этом на пресс-конференции 11 апреля.

По словам Винопала, ассоциация неоднократно пыталась инициировать переговоры со всеми банками Чехии на официальном уровне, но безуспешно. «В настоящее время обсуждаются совместные действия членов ČKMA против банков, которые своим подходом наносят ущерб всему криптовалютному рынку», — сказал он.

По словам Винопала, все члены ассоциации выполняют свои обязательства по закону о борьбе с отмыванием денег (AML).

«По сути, это те же механизмы, что и у банков. За соблюдением закона следит Финансово-аналитическое управление, с которым криптовалютные компании активно сотрудничают. В результате наши участники могут эффективно предотвращать потенциальное мошенничество на своих платформах, защищая своих пользователей и их деньги. Потенциальное "исключение" чешских фирм устранит эту защитную сеть, что косвенно будет способствовать негативному воздействию на чешских клиентов», — сказал Винопал.

Чешские криптовалютные биржи и обменники сейчас в первую очередь сосредоточены на том, чтобы их клиенты не почувствовали изменений. «Сами криптовалюты, которые принадлежат пользователям, не пострадают от закрытия банковских счетов. Остатки по счетам будут переведены в другое учреждение», — отметил Винопал.

Ни один из национальных банков пока официально не прокомментировал жалобу ČKMA.

На кону сотни миллиардов крон

Винопал отметил, что государство потеряет значительные средства. Согласно исследованию, подготовленному экономистом Trinity Bank Лукашем Ковандой и его командой, ВВП Чешской Республики может потерять от 256 до 362 млрд крон и потенциал для более чем 53 000 рабочих мест в течение следующих десяти лет, если вся криптоиндустрия уйдет за границу.

В прошлом году оборот компаний в этой отрасли составил 53 млрд крон. По текущим данным, в стране насчитывается около 400 000 держателей криптовалют. В исследовании говорится, что в течение десятилетия это число может вырасти почти в восемь раз.

Ассоциация сообщила о проблемах с банками в то время, когда курсы криптовалют достигают рекордных отметок. Например, во вторник биткоин торговался на уровне 651 860 крон, что стало самым высоким показателем с середины прошлого года. В январе этого года самая известная в мире криптовалюта предлагалась по цене 380 890 крон. До сих пор абсолютный рекорд для биткоина был установлен в ноябре 2021 года, когда он предлагался по цене 1 427 350 крон.

Курсы других криптовалют также выросли. Например, Ethereum в начале этого года можно было купить за 27 010 крон, а на этой неделе во вторник он стоил 41 450 крон. В начале этого года курс Ethereum составлял 27 010 крон. Пик популярности второй по известности криптовалюты пришелся на позапрошлый ноябрь, когда она торговалась по 104 970 крон.

Аналитик Тина Тенг из CMC Markets сказала Reuters, что причиной общего роста курса криптовалют стал оптимизм трейдеров в отношении монетарной политики центрального банка и того, какие шаги предпримет ФРС.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook