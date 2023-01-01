Какие штрафы предусмотрены за просрочку подачи налоговой декларации в Чехии?

Основной обязанностью самозанятых лиц (индивидуальных предпринимателей) в Чехии является представление налоговых деклараций и отчетов, а также уплата налогов и обязательных страховых взносов в установленный законом срок.

Непредставление налоговых деклараций и неуплата страховых взносов наказывается штрафом. Если налоговая декларация не представлена в установленный законом срок, Финансовое управление начисляет штраф в размере 0,05% от начисленного налога за каждый день просрочки, но не более 5% от начисленного налога, при этом штраф не может превышать 300 000 крон.

Подавляющее большинство самозанятых лиц имеют электронный ящик данных, который предусмотрен законом. Крайний срок для подачи налоговой декларации за 2022 год в электронном виде — 2 мая. Штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации не назначается, если он будет составлять менее 1 000 крон. Кроме того, существует установленный законом пятидневный «льготный» период от крайнего срока подачи налоговой декларации, в течение которого налоговая декларация может быть подана без наложения штрафа.

Подоходный налог должен быть надлежащим образом уплачен до крайнего срока подачи налоговой декларации, при этом датой уплаты считается дата зачисления соответствующей суммы на счет налоговой инспекции.

Если этого не сделать, налогоплательщику будут начислены проценты за просрочку платежа. «Проценты за просрочку платежа начисляются с четвертого дня после наступления срока платежа, поскольку законодательство предусматривает трехдневный льготный период для уплаты налога», - указывает Габриэла Иванко из консалтинговой компании Mazars.

В настоящее время ставка для процентов за просрочку платежа составляет уже 15%, что значительно увеличивает штраф за несвоевременную уплату налога.

Какие штрафы предусмотрены

Самозанятые лица подают не только налоговые декларации, но и отчеты в управление социального страхования и медицинскую страховую компанию. Отчеты должны быть представлены в течение одного месяца после окончания срока подачи налоговой декларации. Невыполнение этого обязательства может повлечь за собой штраф в размере до 50 000 крон.

По словам Иванко, компетентные учреждения следят за выплатой наложенных штрафов так же строго, как и за погашением задолженности. При определении размера штрафа учитывается история плательщика.

«Любая задолженность по социальному и медицинскому страхованию должна быть погашена в течение восьми дней с момента подачи отчета», — говорит налоговый консультант.

Источник: novinky.cz

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