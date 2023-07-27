10 фактов о государственном медстраховании для самозанятых в Чехии

В некоторых случаях плата за медицинское страхование является единственным налогом, который платят самозанятые — когда прибыль низкая и когда самозанятость не выступает основным источником дохода. Давайте рассмотрим 10 фактов о медицинском страховании на примере самозанятых.

Медицинское страхование является обязательным

Каждый, кто обладает чешским ПМЖ, должен быть застрахован в одной из семи действующих на рынке медицинских страховых компаний. Даже индивидуальные предприниматели, которые оплачивают коммерческую страховку, не могут отказаться от участия в системе государственного медицинского страхования.

Смена компании медицинского страхования один раз в 12 месяцев

Вы можете менять свою страховую медицинскую компанию один раз в 12 месяцев, либо 1 января, либо 1 июля. Заявление о смене страховой компании необходимо подавать не ранее чем за шесть месяцев и не позднее чем за три месяца до желаемой даты смены. Разумеется, сменив медицинскую страховую компанию, самозанятые лица не могут избавиться от своих обязательств перед старой медицинской страховой компанией или уменьшить свои платежи по медицинскому страхованию.

Ставка медицинского страхования — 13,5%

Самозанятые платят за медицинское страхование 13,5% от налогооблагаемой базы. Годовая сумма взноса на медицинское страхование рассчитывается в декларации за год, при этом из годовой суммы взноса на медицинское страхование вычитаются авансы, уплаченные в течение года. При осуществлении самозанятости как основного вида деятельности всегда должны уплачиваться авансы в размере не менее минимального месячного взноса. В 2023 году это 2 722 кроны. Любая задолженность должна быть погашена в течение 8 дней после подачи декларации. Любая переплата может быть зачислена на ваш счет или перенесена на оплату следующих ежемесячных взносов.

Минимальная налогооблагаемая база

Если фактическая налогооблагаемая база (половина налогооблагаемой базы или половина всей валовой прибыли) меньше минимальной налогооблагаемой базы, медицинское страхование должно рассчитываться на основе минимальной налогооблагаемой базы, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем. В случае самозанятости как неосновного вида деятельности медицинское страхование всегда рассчитывается по фактической налогооблагаемой базе. На весь 2023 календарный год минимальная база оценки составляет 241 944 кроны, поэтому годовой минимальный размер медицинского страхования составляет 32 663 кроны (241 944 кроны × 13,5%).

На размер больничного пособия это не влияет

Система государственного медицинского страхования оплачивает медицинское обслуживание. Поэтому самозанятые работники, которые платят больше в систему медицинского страхования, не имеют права на более высокое пособие по болезни или более высокую пенсию по инвалидности. Размер пособия по болезни зависит от платежей по добровольному страхованию на случай болезни, а размер пенсии по инвалидности - от платежей по обязательному социальному (пенсионному) страхованию.

Медицинское страхование не может быть нулевым

Медицинское страхование выплачивается также с годовой прибыли в тысячах крон. В отличие от подоходного налога, медицинское страхование не может быть нулевым, даже если прибыль низкая. Медицинское страхование выплачивается даже с низкой прибыли от вторичной индивидуальной трудовой деятельности, что отличается от социального страхования, которое не выплачивается до установленного предела. В течение всего 2023 года социальное страхование не выплачивается при осуществлении индивидуальной трудовой деятельности как неосновного вида деятельности, если валовая прибыль составляет до 96 777 чешских крон.

Медицинское страхование не ограничено

Самозанятые лица должны оплачивать медицинское страхование с той суммы прибыли, которую они получают. Для расчета медицинского страхования не существует максимальной базы для начисления взносов, как в случае социального страхования. На 2023 год максимальная база для расчета социального страхования составляет 1 935 552 чешских крон. Таким образом, если прибыль очень высокая, за медицинское страхование будет уплачено больше, чем за социальное страхование, несмотря на то, что ставка социального страхования (29,2% от базы оценки) выше, чем ставка медицинского страхования.

Отсутствие скидок и вычетов

Налоговые вычеты и льготы применяются при расчете налога на доходы физических лиц, но они не применяются при расчете медицинского страхования. На практике это означает, что при одинаковой базе налогообложения два индивидуальных предпринимателя будут платить одинаковую сумму за медицинское страхование, даже если у одного из них, например, трое детей, а у другого — ни одного.

Выполнение обязательства по отчетности

Одной из основных обязанностей всех индивидуальных предпринимателей является выполнение обязательства по уведомлению своей страховой компании, согласно которому они должны сообщить о существенных обстоятельствах в течение 8 дней.

Невыполнение этих обязательств влечет за собой следующие санкции

Если самозанятое лицо не уплачивает авансовые платежи по медицинскому страхованию правильно и своевременно, его ожидает штраф. Если отчет не представлен в установленный законом срок, страховые медицинские компании налагают штрафные санкции. Впоследствии страховые компании принудительно взыскивают не только причитающиеся страховые взносы, но и пени и штрафы. Поэтому несоблюдение правовых обязательств обходится дороже.

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