Сергей Сароян: «Связь бизнеса и ИИ будет только усиливаться»

Для справки:





Сергей Сароян – предприниматель, бизнес-эксперт и основатель компании Performance management. Родился в 1979 году в Батуми. Окончил Одесскую национальную академию связи им. А.С.Попова, пройдя обучение на двух факультетах и получив сразу два красных диплома по специальности «Инженер» и «Экономист». Является одним из менторов и партнеров сообщества Board, объединяющего более 700 предпринимателей и бизнес-экспертов из разных городов Украины и ЕС. Идея создания площадки – обмен опытом и развитие культуры современного бизнеса.





Почему ИИ начал так активно развиваться?





«ИИ — это не то, что многие представляют. Нет никаких роботов или чего-то такого. Вернее будет сказать, что ИИ — программа, визуальное представление роли не играет. По сути, это алгоритм, который обрабатывает данные и выдает результат, – объясняет Сергей Сароян, отвечая на нашу просьбу рассказать об искусственном интеллекте максимально просто, чтобы обыватель смог понять смысл этой технологии. – Однако в последние годы алгоритм серьезно прогрессировал, теперь есть возможность работать с большими массивами данных и принимать не бинарные решения — «да/нет», а гораздо более сложные».





Здесь необходимо упомянуть еще один важный термин, имеющий отношение к ИИ — нейросеть. Она создается как алгоритм, который поддается обучению. Что это значит? Простой пример: научить программу отличать желтый цвет на изображении не так и сложно — достаточно лишь обозначить номерами допустимые цвета (кодировку). А вот научиться определять желтую рубашку на изображении уже намного сложнее. Алгоритму нужно показать, что такое рубашка, привести примеры. И чем больше примеров, тем лучше и точнее он будет работать. Это называется обучением нейросети.





В чем же причина столь стремительного развития ИИ, которое мы наблюдаем в последнее время?





Сергей Сароян дает однозначный ответ на этот вопрос — технологический скачок. За последние три года полупроводниковая промышленность сделала существенный рывок. Чтобы в полной мере понять взаимосвязь, выделим основные моменты:





Вычисления и обучение производится на GPU, это мультипроцессоры. Среди производителей можно выделить Nvidia и AMD.

Чем больше вычислительные возможности, тем проще работать с ИИ. Никто не даст центр обработки данных NASA в пользование корпорациям, а собственных мощностей не хватало.

За 3 года произошло сразу два ощутимых перехода технического процесса. Это означает, что процессоры стали компактнее, энергоэффективнее, и при той же мощности выдают большую производительность.





Как следствие, мы видим бум искусственного интеллекта. Сергей Сароян подмечает интересный момент, связанный с этой сферой промышленности:





«Посмотрите на акции Nvidia. Они обновили свой исторический максимум на результатах компании и в отчетности. Сейчас основным направлением являются процессоры именно для таких рабочих станций, а вовсе не традиционные GPU для геймеров. И еще один нюанс — все думали, что это майнинговый бум озолотил Nvidia. Сейчас крипта на дне, спрос на простые GPU минимальный, а у компании рекордная выручка, чистая прибыль и, что закономерно, стоимость акции. Если вы не верите аналитикам, поверьте рынку — компания сейчас на пике, и так происходит из-за востребованности ее оборудования, которые используют в работе с искусственным интеллектом».





Решения для бизнеса на основе ИИ

Сейчас можно выделить две основные категории искусственного интеллекта. Первая относится к развлечениям. Например, программное обеспечение для изменения голоса, изображения и так далее. Эта сфера развивается за счет энтузиастов, которые в свободное время занимаются созданием подобных решений. Гораздо больший интерес представляют варианты для бизнеса. И здесь, как утверждает Сергей Сароян, все намного сложнее.



Сейчас можно выделить две основные категории искусственного интеллекта. Первая относится к развлечениям. Например, программное обеспечение для изменения голоса, изображения и так далее. Эта сфера развивается за счет энтузиастов, которые в свободное время занимаются созданием подобных решений. Гораздо больший интерес представляют варианты для бизнеса. И здесь, как утверждает Сергей Сароян, все намного сложнее.

«Вы ведь слышали про ChatGPT? Для многих он просто забавный собеседник, для других — помощник в написании курсовых или программировании. Но представьте себе, что вы смогли адаптировать его под работу в больнице, например. Конечно же, не как доктора, а как администратора, допустим. Он записывает на прием, составляет расписание, учитывает те или иные особенности, или обстоятельства. Да даже симптомы может зафиксировать. И все это лишь на основании речи обратившегося. Поверьте, это не далекое будущее, не киберпанк, это уже реальность», — говорит Сергей Сароян, комментируя распространение одного из решений на базе искусственного интеллекта.





Основным фактором, сдерживающим быстрое распространение ИИ, является необходимость адаптировать его под конкретные задачи. Алгоритм необходимо составить, если он не взят готовым. После этого нужно его обучить, протестировать и только после этого брать в работу. Прямо сейчас тестируются сотни таких решений. Как утверждает бизнес-эксперт, наиболее активными пользователями ИИ на сегодня считаются такие отрасли экономики:





Социальная инфраструктура.

Тяжелая промышленность.

Медицина.

Мелкий и средний бизнес.





Почему выделяется мелкий и средний бизнес? Все достаточно просто. В перечисленных выше пунктах так или иначе заняты крупные корпорации, которые давно работают над автоматизацией. А вот небольшой бизнес только сейчас получает возможность пользоваться такими достижениями. И это знаменует большие изменения в том, как будет развиваться предпринимательская среда.





Сергей Сароян, кстати, увлекается шахматами. Как признается эксперт, это его давнее увлечение, которое наверняка оказывает влияние и на его принципы в бизнесе. Сароян указывает на необходимость просчитывать все наперед, и здесь у нас очень много переменных — поведение конкурентов, партнеров, изменения среды или законодательства и так далее.





«Сейчас мы работаем как антикризисный проект и бизнес-аналитики, мы проделываем всю работу самостоятельно. Проще говоря, мы думаем, анализируем и принимаем решения. Но с каждым днем все активнее используем искусственный интеллект. Он лишен недостатков человека — не пропустит важную деталь, обработает все данные в разы быстрее. То есть на данный момент можно сказать, что это синергия человека и машины, а дальше все большую роль будет играть именно ИИ».





Перспективы развития ИИ в бизнесе





Как несложно заметить, любая полезная в бизнесе технология начинает активно развиваться. Это касается любых сфер. Беспилотные автомобили можно назвать ярким примером. В Швеции вовсю используются беспилотные грузовики на добывающих предприятиях. Они позволили сократить издержки и увеличить прибыль за счет сразу нескольких факторов. Это и сокращение заработного фонда, и времени, и аварийности. Последнее может смутить, но это правда. Количество инцидентов с машинами под управлением ИИ значительно ниже по сравнению с числом происшествий, когда автомобилями управляли люди.





Вот что говорит Сергей Сароян по поводу перспектив ИИ в бизнесе:





«Однозначно, искусственный интеллект будет и дальше распространяться. Можно сколько угодно рассуждать об этичности или о том, что внедрение ИИ приводит к сокращению рабочих мест, но это не изменит ситуацию. На что нацелен бизнесмен? На увеличение прибыли. И если ИИ дает ему больше дохода через сокращение издержек и повышение эффективности, он будет его использовать. Поэтому я бы назвал перспективы далеко идущими, применение ИИ становится масштабнее, все больше сфер работают с ним».





Заменят ли роботы человека полностью? Ответ на этот вопрос экономисты, футурологи, философы пытаются дать не одно десятилетие. Но факт остается фактом — бизнес внедряет ИИ, это происходит на наших глазах. Меняются правила игры. Теперь обходит конкурентов тот, кто более технологичен. И организация форумов по этому вопросу лишь подтверждает то, что сказал нам Сергей Сароян.



Искусственный интеллект ближе, чем кажется обывателю. По прогнозам аналитиков, при сохранении текущих темпов роста, возможности искусственного интеллекта уже в течение ближайших 5 лет будут использоваться как минимум на половине всех производственных линий в мире. Поэтому начинать работать с ИИ нужно уже сейчас, чтобы через несколько лет не оказаться в аутсайдерах. Догонять будет сложно, ведь искусственный интеллект развивается быстро и нужно внимательно следить за каждым последующим этапом, ведь он всегда привносит что-то новое.