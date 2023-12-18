В Чехии проживает 32 000 долларовых миллионеров. Они инвестируют в США и Европе, Индия тоже перспективна

Почти 50% из них до сих пор имеют действующие компании, рассказал «Чешскому радио плюс» Вратислав Свобода, руководитель отдела частного банковского обслуживания J&T Bank.

– Инфляция в этом году повлияла на жизнь всех социальных слоев. Повлияла ли она на доступ к активам долларовых миллионеров?

– Долларовые миллионеры значительную часть своего состояния вкладывают в недвижимость, которая сильно пострадала от инфляции. При этом интерес к покупке или продаже новых домов снизился. Это один из факторов.

Другой фактор заключается в том, что им пришлось задуматься, как противостоять инфляции с помощью других инвестиций. Возрос интерес к тому, что мы называем реальными инвестициями, а именно к акциям компаний, или долевым акциям. Или же другим инвестициям, на которые инфляция не так сильно влияет.

Долларовые миллионеры много размышляли о том, что инфляция может расшатать общество и вызвать гнев простых людей. И это также беспокоит их в социальном плане, ведь у многих из них есть бизнес. У 40% из них до сих пор есть бизнес.

– В этом году вы проводите опрос уже в 13-й раз. Что лично вас в нем удивило по сравнению с предыдущими годами?

– Мы проводим его каждый год, вопросы в основном повторяют тенденции, поэтому мы можем сравнивать с предыдущими годами. Что меня действительно удивило, так это то, что миллионеры стали больше, чем раньше, полагаться на инвестиции в акции.

Они инвестируют за рубежом, то есть в США, отчасти в Европе, но также и в развивающихся странах. Например, ответ, который меня удивил, заключался в том, что Индия может быть для них перспективным инвестиционным направлением.

Это удивило меня, пожалуй, больше всего, потому что это очень технический вопрос. Видно, что они рассматривают этот вопрос и действительно готовы к инвестициям.

– А можно ли сказать, каково соотношение денег, вложенных за рубежом и в Чехии? Действительно ли больше средств находится за границей?

– У долларовых миллионеров примерно четверть активов, по оценкам, приходится на акции, причем это либо пакеты акций, либо доли в публично торгуемых компаниях. То есть акции, котирующиеся на фондовом рынке.

Сколько из них находится за границей, мы узнаем из структуры. Они признаются, что большая часть их денег находится на развитых рынках, то есть в Европе и США. Минимум находится в Чешской Республике, но у них есть инвестиции в акции и в Чешской Республике.

– О каком типе людей идет речь? Это мужчины, женщины, люди, разбогатевшие в 1990-х годах или позже?

– Эти опросы работают с некоторыми средними показателями, так что вопрос в том, насколько точно можно ответить.

Но мы считаем, что характеристики не слишком сильно меняются. В основном это мужчины старше 50 лет. Средний возраст составляет 56 лет.

В последнее время он немного снизился, потому что начинают приходить молодые поколения, и доля женщин начинает увеличиваться. Но женщин по-прежнему где-то 10–20%.

Они пришли к своим деньгам в основном через предпринимательство. Многие из них до сих пор занимаются бизнесом, почти 50% по-прежнему имеют действующие компании, а многие также получили свои деньги от профессионального менеджмента, где они проработали последние 20 лет.