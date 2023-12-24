На чем зарабатывают чешские долларовые миллионеры?

Несмотря на колебания рынка, инвестиции в акции остаются основным инвестиционным инструментом для чешских долларовых миллионеров. Чаще всего они стремятся инвестировать в названия компаний из той отрасли, в которой разбираются или в которой ведут бизнес. Об этом говорится в тринадцатом выпуске отчета J&T Banka Wealth Report 2023, который отражает отношение и инвестиционное поведение чешских и словацких долларовых миллионеров.





Чешские и словацкие долларовые миллионеры вновь с оптимизмом смотрят в будущее. Кажется, что мир поборол негативные влияния, и инвестиционные инструменты снова обещают рост. После прошлогоднего спада они, как и население в целом, несколько более позитивно оценивают текущую экономическую ситуацию в стране, показал опрос.





Однако они по-прежнему осторожны. В более широком смысле уверенность в деловых инвестициях очевидна. Помимо иностранных акций, долларовые миллионеры ожидают интересного роста цен от компаний, которые не торгуются на бирже, а также от корпоративных облигаций, которые в настоящее время обещают интересный рост цен и возможность зафиксировать более высокие доходы на более длительный период времени. Улучшение ожиданий также проявляется в инвестициях в стартапы.





«Если посмотреть на динамику ожиданий относительно наиболее интересной инвестиционной привлекательности в Чехии и Словакии, то становится очевидным продолжающийся эффект от ужесточения денежно-кредитной политики. В основном это отразилось в росте доходности корпоративных облигаций и, особенно в Чехии, в сохраняющемся интересе к срочным вкладам», — комментирует Петр Скленарж, главный экономист J&T Bank.





Учитывая развитие событий на финансовых рынках, когда фондовые индексы в Европе достигли 15-летних максимумов, а технологические акции США переживают один из самых успешных годов в истории, неудивительно, что долларовые миллионеры ожидают наиболее интересного роста цен на акции иностранных компаний, считает Скленарж.





Недвижимость уже второй год подряд отходит на второй план в ожиданиях доходности, иллюстрируя тем самым влияние упомянутого выше повышения процентных ставок. Они привели к ужесточению стандартов кредитования, и, как следствие, снижение спроса на жилье свело к минимуму возможности роста цен, а значит, и доходности инвестиций в эту сферу.





«Таким образом, мы наблюдаем снижение интереса к жилой недвижимости, сельскохозяйственным землям и землям под застройку», — комментирует далее Скленарж.





Согласно исследованию, инструменты рынка капитала, такие как акции, облигации и фонды, стали основой инвестиционного портфеля долларовых миллионеров, на долю которых приходится более половины всего портфеля. Впервые в истории на акции приходится пятая часть портфеля, а на инвестиционную недвижимость — равная доля.





Наличные деньги, составляющие десять процентов, долларовые миллионеры используют, когда появляется интересная инвестиционная возможность.





Свидетельством превращения предпринимателей в инвесторов является время, которое долларовые миллионеры уделяют своим портфелям. Примерно половина долларовых миллионеров следит за своим инвестиционным портфелем как минимум раз в неделю, а пятая часть — даже ежедневно. Молодые долларовые миллионеры следят за своим портфелем еще чаще из-за большей представленности инвестиций в акции.





Рост стоимости и обеспечение аннуитета





Главной целью управления состоянием является, прежде всего, рост стоимости активов, о чем заявили 40% чешских долларовых миллионеров. Другими целями являются обеспечение аннуитетов и сохранение покупательной способности богатства.





Равная половина долларовых миллионеров заявляет, что им нравится мир инвестиций и акций, это даже что-то вроде их хобби. Однако они прекрасно понимают, что детальное знание рынка отнимает много времени. Поэтому для управления своими портфелями они часто прибегают к услугам профессионалов.





Однако завоевать доверие долларовых миллионеров не так-то просто. «Если вы просто даете советы, но сами не инвестируете, у вас нет шансов. Короче говоря, вы должны быть инвестором и иметь личные интересы и собственные деньги, иначе вы не станете партнером долларовых миллионеров, добавляет Скленарж. На профессиональном фронте также наблюдается некоторое разочарование в долларовых миллионерах со стороны инвестиционных «авторитетов» в социальных сетях.





Об исследовании





Опрос проводился с августа по сентябрь 2023 года в партнерстве с исследовательским агентством Perfect Crowd. Целью исследования было изучение инвестиционного поведения и образа жизни чешских и словацких долларовых миллионеров, то есть людей, чьи свободные средства составляют не менее одного миллиона долларов США.





В исследовании принял участие 331 респондент из числа долларовых миллионеров (212 чехов и 119 словаков). Сбор данных осуществлялся с помощью онлайн-анкет. Качественные данные были дополнены глубинными интервью с 22 респондентами (14 — в Чехии, 8 — в Словакии).





Кто такой чешский долларовый миллионер





В основном экономически активный мужчина, которому в среднем 56 лет. Это преимущественно предприниматели, руководители или специалисты, и только около 12 процентов из них — пенсионеры. Заметно появление более молодых долларовых миллионеров, которые являются преемниками предпринимателей после выхода на пенсию или успешных стартапов. Несмотря на небольшой рост числа успешных женщин, мир долларовых миллионеров остается мужским. Основным средством инвестирования остаются акции, и он вкладывает средства в основном в те отрасли, в которых разбирается или в которых ведет бизнес. Криптовалюты он по-прежнему считает рискованным активом, от которого он не ожидает роста курса. В качестве инвестиционных перспектив он выделяет Индию, США и Юго-Восточную Азию. Напротив, он хотел бы жить в Южной или Западной Европе. Поэтому он не ожидает роста Европы, но считает ее хорошим местом для жизни. Он оптимистично смотрит на развитие своего благосостояния и ожидает, что в ближайший год оно увеличится, чаще всего на 2%-9%. В дальнейшем его богатство будет складываться в основном за счет инвестиций.