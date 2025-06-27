Прага вводит регламент на цвет, размер и размещение почтовых боксов от Alza, Zásilkovna и других

Согласно новым правилам, лучшим решением является размещение внутри зданий, например в вестибюлях, торговых пассажах, коридорах общественных зданий или в общественных гаражах. Альтернатива — встраивание в забор или фасад. Если ничто из этого невозможно, следует устанавливать вдоль здания или в подземном переходе. На открытом пространстве они не должны мешать пешеходам, создавать препятствия для обзора водителей, а также не должны находиться рядом с культурными памятниками.





Боксы должны быть незаметными, запрещена крупная реклама. Авторы правил предпочитают, чтобы компании использовали пространство совместно.



В противном случае они должны использовать боксы одинаковой высоты и цвета с похожими деталями, чтобы они могли стоять в ряд и соединяться друг с другом. Логотип на отдельных объектах не должен занимать более 10% площади. Что касается цвета конструкции, рекомендуются оттенки серого и серо-белого.





В руководстве предлагается шесть конкретных цветов.



Ящики должны быть безбарьерными и не стоять на склоне. Еще до их установки необходимо решить вопрос с парковкой для курьеров и клиентов. Вокруг должна оставаться полоса шириной один метр для обслуживания ячеек и еще 1,5 метра для движения пешеходов.





Число боксов для выдачи посылок в Чехии в этом году увеличится с 12 000 в прошлом году примерно на 3 000. Компания Zásilkovna планирует в этом году увеличить количество с 4400 в прошлом году до примерно 5 200, интернет-магазин Alza в этом году планирует добавить более 1 000. Транспортная компания PPL в настоящее время эксплуатирует почти 2 000 Parcelbox, а компания GLS имеет 1 005 пунктов самообслуживания, при этом в этом году ожидается их значительное расширение. Около 400 боксов, которые также использует Balíkovna, принадлежат компании OX Point.



Согласно маркетинговому исследованию ResponseNow, почтовые ячейки устраивают 45% чехов. Примерно 70% жителей не обращают внимания на внешний вид ячеек.