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Европа ужесточила правила для туристов. Накажут даже за слишком длительное селфи

Новости и статьи
6 июля 2025
13:00
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Популярные туристические направления вводят новые ограничения, за нарушение которых часто выписывают высокие штрафы.
Каталония значительно повысила туристический налог, до 15 евро в день, а Барселона добавляет к этому свой собственный сбор в размере 6,75 евро за пятизвездочные отели.

Ибица и Майорка ужесточили правила потребления алкоголя на улицах, штрафы могут достигать 3 000 евро, то есть примерно 75 000 крон. Кроме того, с 21:30 до 8:00 запрещена продажа алкоголя в магазинах.

Новые правила в итальянской Венеции включают запрет для гидов на использование мегафонов, ограничение туристических групп до 25 человек, а также запрет на купание в каналах. Здесь грозят санкции до 1 000 евро. Город также ввел плату для посетителей на один день: пять евро для туристов при предварительном бронировании, 10 евро для тех, кто не забронировал, и до 300 евро за попытку уклонения от уплаты сбора.

В Риме действует запрет на употребление пищи у памятников и требование носить подобающую одежду. В то же время здесь борются с вешанием «замков любви» на мостах.

На пляжах Сардинии необходимо предварительное бронирование через приложение. В Помпеях введен дневной лимит в 20 000 туристов. В Портофино грозит наказание до 270 евро за слишком длительное селфи на набережной. В Сорренто посетители могут заплатить до 500 евро за хождение в купальниках за пределами пляжа или бассейна.

Во Франции с начала июля действует запрет на курение в открытых местах, таких как пляжи и парки, общественные сады, а также автобусные остановки и спортивные площадки. Правда, запрет пока не распространяется на электронные сигареты. За нарушение вы заплатите 135 евро. В уличных кафе и барах курение по-прежнему разрешено.

Несколько городов на Лазурном берегу запретили слишком откровенные купальники за пределами пляжа, в том числе Канны, где за хождение без майки или в бикини возможен штраф до 38 евро, и даже элегантный пляжный платок не поможет.

Греческий Акрополь ввел запрет на высокие каблуки. Расплата за повреждение мрамора может достигать 900 евро. На островах Санторини и Миконос с посетителей круизных лайнеров будет взиматься сбор в размере 20 евро. Там по-прежнему действует запрет на сбор ракушек или гальки под штраф до 1 000 евро.

Хорватия также вводит меры, направленные на предотвращение недисциплинированного поведения туристов. В Сплите строго запрещено прогуливаться по историческому центру города в купальниках, за это грозит штраф до 150 евро. На острове Хвар за употребление алкоголя в общественных местах может быть наложен штраф до 600 евро.

В Дубровнике за употребление еды или напитков вблизи культурных памятников потребуют до 700 евро, а в крайнем случае может последовать судебный иск.
путешествие Туризм
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