Сделка года? Миллиардер Кржетинский ведет переговоры о покупке AAA Auto

Новости 420on 14 августа 2025 09:30 552

Чешский миллиардер Даниэл Кржетинский, известный своей деятельностью в энергетике и как владелец футбольного клуба «Спарта», близок к покупке компании Aures Holding, владеющей сетью автосалонов AAA Auto. За покупку компании он может заплатить до двенадцати миллиардов крон. С 2014 года компания в основном принадлежит польско-британскому инвестиционному фонду Abris Capital Partners, который уже пытался продать ее в прошлом.