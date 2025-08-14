ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Сделка года? Миллиардер Кржетинский ведет переговоры о покупке AAA Auto
14 августа 2025
09:30
Чешский миллиардер Даниэл Кржетинский, известный своей деятельностью в энергетике и как владелец футбольного клуба «Спарта», близок к покупке компании Aures Holding, владеющей сетью автосалонов AAA Auto. За покупку компании он может заплатить до двенадцати миллиардов крон. С 2014 года компания в основном принадлежит польско-британскому инвестиционному фонду Abris Capital Partners, который уже пытался продать ее в прошлом.
О приближающейся сделке, включая возможную цену, сообщила газета Hospodářské noviny со ссылкой на свои источники. «Она может превзойти даже текущий рекорд — продажу технологической группы Adastra», — отмечает газета. По неофициальным данным, американский инвестиционный фонд Carlyle должен был заплатить за Adastra в этом году 8,4 миллиарда крон.
По информации Hospodářské noviny, в настоящее время проводится юридическая и экономическая due diligence, то есть своего рода обширный аудит компании, в котором от имени Кржетинского участвует, например, пражская команда транснациональной юридической фирмы Dentons, и в ближайшие несколько недель чешский миллиардер должен представить польскому владельцу конкретное предложение.
«Однако все еще существует реальная возможность, что сделка сорвется», — добавляет газета.
Участники сделки пока не комментируют эту информацию. «Возможная продажа компании Aures Holdings является делом владельца, и мы не вправе комментировать это», — заявила, например, генеральный директор и председатель совета директоров Aures Holdings Каролина Тополова.
Группа Aures Holdings, которая управляет автосалонами AAA Auto и Mototechna, в прошлом году увеличила операционную прибыль EBITDA на 14 процентов до 68,2 миллиона евро, то есть примерно на 1,7 миллиарда крон.
Выручка выросла на 11 процентов до 1,25 миллиарда евро, что соответствует примерно 31,2 миллиарда крон.
В прошлом году группа показала рост продаж подержанных автомобилей на одиннадцать процентов до рекордных 108 661 автомобиля.
Пятидесятилетний Кретинский, среди прочего, является владельцем компании EPH, работающей в энергетическом секторе, EP Industries, а также совладельцем медиа-холдинга Czech News Center. Однако его инвестиционная деятельность гораздо шире. Среди прочего, он владеет футбольным клубом AC Sparta Praha и долей в английском клубе West Ham United.
Его компания EP Group также завершила в июне сделку по приобретению материнской компании Royal Mail, International Distribution Services (IDS), за 3,57 миллиарда фунтов, то есть примерно 104 миллиарда крон. Состояние Кржетинского в этом году журнал Forbes оценил в 284 миллиарда крон.
