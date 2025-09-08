Глава BMW назвал запрет двигателей внутреннего сгорания большой ошибкой







Согласно «Зеленому курсу» (Green Deal), все страны ЕС согласились с тем, что с 2035 года в союзе будет запрещена продажа новых машин на бензине и дизеле. Однако, как отметил Зипсе, «абсурдность нынешних правил в том, что компании , такие как Shell или BP, не обязаны выполнять никаких целей по сокращению выбросов».

BMW, несмотря на сложные условия на рынке, рассчитывает в 2025 году продать более 2 500 000 автомобилей. С августа продажи в Европе превышают прошлогодние показатели, несмотря на давление китайской конкуренции, снижение спроса и более высокие пошлины на американском рынке.





К позиции Зипсе присоединились и другие европейские автопроизводители. В конце августа они направили письмо председательнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть решение о запрете ДВС.





Скептически к политике ЕС относится и исполнительный директор Ассоциации автомобильной промышленности Чехии Зденек Пецл. По его словам, стратегия «Зеленого курса» чрезмерно амбициозна и технологически нереалистична. «Если союз не поддержит трансформацию действенными инструментами и не проявит гибкости, это грозит не только утратой конкурентоспособности, но и оттоком инвестиций, кадров и исчезновением десятков тысяч квалифицированных рабочих мест», — предупреждает он.



