Финансовая консультация: насколько увеличатся отчисления на социальное и медицинское страхование в 2026 году?

Новости 420on
29 сентября 2025
10:00
В следующем году у индивидуальных предпринимателей в Чехии повысятся авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию. Вместе с этим увеличится и сумма единого налога (паушал).
В Чехии существуют три диапазона единого налога в зависимости от суммы дохода. Единый налог включает в себя авансовые платежи по социальному, медицинскому страхованию и подоходный налог. Индивидуальные предприниматели, которые используют режим единого налога, платят налог ежемесячно.

В 2026 году фиксированный налог для индивидуальных предпринимателей в Чехии увеличится по сравнению с текущим годом только в первом диапазоне — ежемесячный платеж составит 9984 кроны (6578 крон аванс на социальное страхование, 3306 на медицинское страхование и 100 подоходный налог). Во втором и третьем диапазонах он останется на том же уровне, что и в этом году — 16 745 крон и 27 139 крон, соответственно.

Режим паушального налога является добровольным, но не все индивидуальные предприниматели могут им воспользоваться. С 2023 года паушальный налог могут использовать самозанятые лица, доход которых не превышает 2 миллиона крон. Напротив, перейти на этот режим не могут плательщики НДС.

О том, что выгоднее для предпринимателя в Чехии — платить фиксированный налог (паушал) или ежегодно подавать налоговую декларацию, где указаны все доходы и расходы, читайте по ссылке.

