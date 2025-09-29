ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Финансовая консультация: насколько увеличатся отчисления на социальное и медицинское страхование в 2026 году?
29 сентября 2025
10:00
783
В следующем году у индивидуальных предпринимателей в Чехии повысятся авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию. Вместе с этим увеличится и сумма единого налога (паушал).
В Чехии существуют три диапазона единого налога в зависимости от суммы дохода. Единый налог включает в себя авансовые платежи по социальному, медицинскому страхованию и подоходный налог. Индивидуальные предприниматели, которые используют режим единого налога, платят налог ежемесячно.
В 2026 году фиксированный налог для индивидуальных предпринимателей в Чехии увеличится по сравнению с текущим годом только в первом диапазоне — ежемесячный платеж составит 9984 кроны (6578 крон аванс на социальное страхование, 3306 на медицинское страхование и 100 подоходный налог). Во втором и третьем диапазонах он останется на том же уровне, что и в этом году — 16 745 крон и 27 139 крон, соответственно.
Режим паушального налога является добровольным, но не все индивидуальные предприниматели могут им воспользоваться. С 2023 года паушальный налог могут использовать самозанятые лица, доход которых не превышает 2 миллиона крон. Напротив, перейти на этот режим не могут плательщики НДС.
О том, что выгоднее для предпринимателя в Чехии — платить фиксированный налог (паушал) или ежегодно подавать налоговую декларацию, где указаны все доходы и расходы, читайте по ссылке.
Присылайте свои вопросы на электронную почту info@420on.cz, постараемся ответить или организовать консультацию.
