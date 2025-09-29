Финансовая консультация: насколько увеличатся отчисления на социальное и медицинское страхование в 2026 году?

Новости 420on 29 сентября 2025 10:00 783

В следующем году у индивидуальных предпринимателей в Чехии повысятся авансовые платежи по социальному и медицинскому страхованию. Вместе с этим увеличится и сумма единого налога (паушал).