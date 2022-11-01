Как подготовиться к работе будущего? Чешский эксперт дала ключевые советы, как оставаться на плаву

Мир стал нестабилен, как и рынок труда, с чем нам сегодня приходится считаться. Что нужно знать, чтобы преуспеть в мире будущего (возможно, даже ближайшего)? Эксперт рассказала, какими навыками необходимо владеть и как им научиться.

Пандемия, война в Украине, рост цен на энергоносители и инфляция — мы живем во время, когда стремительно меняются все сферы человеческой деятельности, в том числе работа. То, что применимо сегодня, уже спустя несколько месяцев перестанет быть востребованным, и к этому необходимо приспосабливаться.

«Двух третей будущих рабочих мест сегодня еще нет. Но я уже не посоветую "стань водителем", потому что машины умеют ездить с автопилотом. Или "будь переводчиком", потому что это уже умеет компьютер. Однако, например, может появиться должность оператора дрона или личного тренера для пожилых людей... Каждый должен быть готов постоянно учиться новому, не бояться перемен, а воспринимать их как возможность для роста», — говорит Ленка Вокачова, менеджер по работе с клиентами в рекрутинговой и консалтинговой компании ManpowerGroup.

В этом году, среди прочего, Вокачова консультировала студентов о том, как подготовиться к будущей карьере на мероприятии Readycon Czechia 2022. Дальше она ведет рассказ от первого лица.

Что нужно знать сегодняшним студентам, чтобы преуспеть в будущей работе?

Они должны быть готовы постоянно адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Сегодня университетского диплома, аттестата или сертификата о чем-либо не хватит на весь срок карьеры. «Период полураспада» приобретенных навыков составляет примерно пять лет, иногда быстрее. Поэтому важно, чтобы сегодняшние студенты, и не только они, а все, были открыты новому, обладали жизнестойкостью и были готовы постоянно учиться.

Те, кто может быстро адаптироваться, добиваются большего успеха, чем те, кто противится. А успех — это более высокая зарплата, лучшая работа, льготы и другие преимущества.

Компании сейчас в основном ищут в сотрудниках так называемые soft skills (мягкие навыки) в дополнение к знаниям в своей области. К наиболее важным из них относятся креативность, ответственность, логическое мышление, стрессоустойчивость и умение работать в команде. Они могут показаться формальными, но имеют решающее значение для сегодняшнего мира, а также для будущего рынка труда. Развить их может каждый.

Каким образом?

Элементарно. Все это связано с пятью базовыми навыками, которые переплетаются во время обучения: способность учиться, общаться и сотрудничать, критически мыслить, решать проблемы, проявлять творческий подход и быть психически устойчивым.

Практически всем пришлось открыть для себя первый навык — способность учиться — во время ковида. Все общество (преподаватели, студенты, компании, сотрудники, госуправление) было вынуждено в кратчайшие сроки перейти в онлайн-среду и работать с новыми технологиями. Раньше было много разговоров о цифровизации и четверной промышленной революции, но именно пандемия внезапно подтолкнула эти процессы вперед.

Те, кто отнесся к этому положительно, сумели быстро адаптироваться, и пандемия оказалась для них не такой трагической. Для тех, кто отказался от новых способов общения — онлайн-совещаний и диджитал-среды для работы (еще ведь нужно было обзавестись необходимым техническим оборудованием, скачать новые приложения и научиться работать с ними), ковид стал огромным потрясением.

Это просто вопрос осознания того, что состояние стабильности и безопасности в современном мире не будет длиться вечно. Таким образом, все новое следует понимать оптимистично, как новую возможность. Постарайтесь найти в этом что-то интересное и узнать как можно больше нового. И даже если возникают осложнения или ситуация вызывает у человека тревогу или демотивацию, это тоже нужно воспринимать как вызов.

Звучит красиво, но как мотивировать того, кто потерял веру в себя?

Я приведу вам пример. Мы сотрудничаем с организацией JA Czech, целью которой является обучение молодежи экономическому мышлению и ведению бизнеса. Делается это, например, с помощью проекта, в рамках которого студенты должны были начать собственное дело — неважно, собирались ли они продавать то, что выращивают, готовят или производят сами, или оказывать услугу. Однако они должны были вместе согласовать предмет бизнеса, бюджет и привлечение капитала. Им предстояло составить бизнес-план, разделить роли, кто будет управлять студенческой компанией, кто будет заниматься бухгалтерией, кто будет отвечать за продукт, его маркетинг и продажи с вовлечением, например, социальных сетей.

Студенты были на подъеме! Однако потом пришел ковид и запрет на передвижение, что очень усложнило всем работу. Ребята начали жаловаться, что проект закончить они не смогут, чем были очень расстроены. Мы напомнили им, что по всей Чехии сейчас люди имеют такие же проблемы и должны как-то с ними справляться, и оцениваться будет то, как именно студенты справились с неожиданной ситуацией. Я им объяснила, что никто не может рассчитывать на идеальный результат, поэтому необходимо его пересмотреть, снизить требования и завершить проект хоть в каком-то виде, хоть процентов на 80 или 60. Это их успокоило, взбодрило, и они приступили к работе, а их результаты оказались превосходными, учитывая ситуацию.

В общем, ошибка многих из нас состоит в том, что мы имеем какое-то представление об идеально выполненной работе, а когда идеал не может быть достигнут, мы разочаровываемся и склонны вовсе отказываться от задуманного. Это в корне неправильно. Успех – это умение закончить задачу и представить ее пусть даже в невыгодных условиях и несовершенном виде, но приложив максимальные усилия в данной ситуации. Это все, что имеет значение.

Выручат хобби и спорт

Как тренировать второй навык — общение — и нужен ли он вообще для всех профессий, например айти, где многие не любят общаться?

Даже должности, которые еще недавно были очень обособлены и не требовали много обсуждений, например IT, теперь не обходятся без этого «мягкого» навыка. Есть два варианта, как наладить коммуникацию: либо научиться лучше формулировать свои мысли, либо стать частью команды, члены которой займутся дальнейшим продвижением вашего проекта и возьмут на себя дальнейшее общение.

Командная работа, как это снова показал ковид и переход на хоум-офис, является ключевым моментом на удаленке. Люди должны иметь возможность звонить друг другу, проводить встречи на разных платформах и быстро реагировать на изменения без необходимости встречаться. Сотрудничество над проектами, где люди не видят друг друга каждый день, будет становиться все более и более важным. Компании предпочитают разнообразие, то есть сочетание разных возрастных, национальных и региональных групп. Люди должны иметь возможность общаться не только со своими друзьями или близкими людьми, но и с кем угодно. Это новая тенденция.

Этот навык развивается еще в детстве, например, в компьютерных многопользовательских играх вроде «Майнкрафта». А также в других стратегических играх, в которых важно согласовать дальнейшие действия с другими игроками. Групповые виды спорта также очень хорошо помогают, но кроме спорта есть еще масса полезных с этой точки зрения занятий. Например, те, кто рисует, могут найти группы, посвященные искусству, в Facebook или других социальных сетях. И в этом все дело: используя общение о сфере, которая привлекает, пытаться участвовать в различных проектах, не ограничиваясь одной только Чехией.

Третий навык – критическое мышление. Что это на самом деле означает и как можно его развить?

Чехи прекрасно замечают, что и где не так, и очень критично относятся друг к другу. Однако нам следует в первую очередь научиться критически относиться к себе и всегда спрашивать, что я сам могу улучшить в той или иной ситуации.

Стоит научиться смотреть на свои занятия как бы со стороны и уметь ответить себе на вопросы: имеет ли смысл то, что я делаю? Полезно ли это для меня, не трачу ли я время без надобности? Соответствует ли польза затраченным усилиям? Куда я иду, получаю ли я какой-то опыт? Поможет ли мне это высвободить больше времени для себя в будущем? Еще это называют дизайн-мышлением.

Попробуйте. Начните, например, с приготовления завтрака. Подсчитайте, сколько времени у вас уйдет на готовку и можно ли ее ускорить или улучшить, сократив некоторые шаги. Например, готовите ли вы больше, чем съедаете, а потом вам приходится убирать недоеденное в холодильник. Или, например, продукты у вас неудобно лежат в разных частях кухни, поэтому готовка занимает больше времени. А если вы покупаете слишком много продуктов, то вам приходится их еще и выбрасывать, переводя еду зря. Если же слишком мало, то позаботьтесь о том, чтобы в следующий раз не бежать в магазин за маслом, когда захочется приготовить яичницу. Сожгли яичницу в спешке? Повод пересмотреть распорядок дня и вставать пораньше.

Когда больше ничего нельзя будет улучшить с точки зрения времени и удобства, подумайте, что вы могли бы сделать, чтобы завтракать стало приятнее: например, включить музыку, зажечь свечу, поставить цветок в вазу или выделить несколько минут на время с детьми. Например, вложить им приятную записку с пожеланием приятного аппетита к перекусу в школу.

Когда вы научитесь таким образом критически подходить к обычному завтраку и применять этот подход к другим ежедневным занятиям, вы впоследствии будете использовать такой же образ мышления в учебе и работе или, например, при организации выпускного (если вы школьник или студент). Всегда есть много идейных людей, которые рассказывают, что было бы замечательно организовать то или другое, но обычно есть всего пара людей, которые способны реально оценить и довести задуманное до конца. Критический подход к своим действиям поможет вам сбалансировано мыслить о том, что вы делаете, эффективно управлять собственной жизненной энергией и гармонично распределять ее между работой и личной жизнью. Это очень важно, потому что только так вы будете довольны и продуктивны.

Проявить себе, не разрушив команду. Что помогает развивать умение творчески решать проблемы?

Общение и сотрудничество с новыми людьми. Часто бывает так, что мы не в состоянии решить проблему, потому что работаем с узким кругом одних и тех же людей, которые, как и мы, стоят на месте. Но когда в команду приходит совершенно новый человек и для решения проблемы проводится мозговой штурм, ты вдруг понимаешь, что можешь смотреть на вещи совсем по-другому, и это приносит вдохновение. Благодаря сотрудничеству разномыслящих людей создается величайшее творчество, а рынок труда, состоящий из людей разных рас, национальностей, религий, мнений, наполняется новыми идеями, лучше справляется с ситуациями в условиях турбулентности.

Это хорошо усваивается, например, в рамках программы DofE (Международная премия Герцога Эдинбургского — программа, мотивирующая молодых людей к личностному развитию). В ней каждый выбирает область, которая ему нравится — это может быть игра на саксофоне, рисование, кулинария, игра в театре, волонтерство, спорт или даже путешествия, — и каждый пытается совершенствоваться в ней и достичь заранее поставленной цели. Участники программы обязуются посвящать три часа в неделю трем выбранным видам деятельности. Чтобы достичь цели, они должны спланировать отдельные шаги, решить проблемы, возникающие по пути (например, болезнь и невозможность продолжать), разработать проект, сотрудничать с другими и затем представить весь свой путь к цели.

Эта программа учит людей, как идти к своей цели шаг за шагом и что нет единственно правильного пути (например, просто учиться и получать отличные оценки в школе), но есть почти бесконечное количество возможных путей. Важно сосредоточиться на одном конкретном и двигаться вперед. Кроме того, при приеме на работу любой, кто упомянет в своем резюме, что он закончил DofE или JA Czech (поддержка бизнеса), получит преимущество от специалистов по персоналу, которые могут определить его место в конкурсе среди столь же хороших кандидатов.

Креативности и решению проблем можно хорошо научиться даже при планировании путешествия в дальнюю незнакомую страну, когда нужно добыть дорогие билеты на самолет, найти жилье, обменять деньги, изучить местную культуру и обычаи и, возможно, выучить несколько фраз на местном языке. Те, кто рисует, могут организовать выставку, те, кто занимается спортом, могут развивать свои навыки, готовясь к соревнованиям. Отлично, если вы попытаетесь найти спонсоров для студенческих мероприятий или вступите в студенческий комитет, или устроить гаражную распродажу старых вещей, где заработанные деньги отправляются на благотворительность и т.д.

Как лучше всего тренировать психологическую устойчивость?

(...) Путь к психологической устойчивости нелегок. Он ведет через сознательное преодоление препятствий, преодоление давления и управление конфликтными ситуациями.

Хорошим способом обрести умственную и физическую выносливость является, например, спорт, который учит человека тому, что ощущение счастья связано с работоспособностью и активностью. Стоит посвящать ему хотя бы час в неделю. Однако полезно также научиться останавливаться и успокаиваться, например, с помощью медитации или времени для себя — оно должно составлять не менее 20 минут каждый день. Но также важно не забывать о семье и заниматься домашними делами хотя бы полчаса в день. И очень важно не бояться конфликтов и споров. Хорошо бы не провоцировать их, но избегать их любой ценой вовсе не стоит. Научиться хорошо спорить очень полезно для управления конфликтами. «Хорошим» результатом конфликта считается, если после возможного всплеска эмоций сотрудничество не рушится, а наоборот, находится способ решить проблему таким образом, чтобы остальные тоже остались довольны.

Удачное резюме

Значит, за словами «критическое мышление, креативность, способность к сотрудничеству» скрываются совершенно обыденные вещи?

Да. Просто нужно смотреть на них так, чтобы вместе с ними вы осознанно развивали то, что будет полезно вам на работе или в собственном бизнесе. Также важно уметь называть их в нужный момент, то есть общаться при приеме на работу. У чехов есть проблема с «продажей» самих себя. Они часто умеют многое, но застенчивы, не верят в себя или не могут об этом говорить. В то же время будет достаточно, что вы красиво эти навыки раскроете.

Например, если вы пишете в резюме, что увлекаетесь спортом, возможно, вы просто сидите перед телевизором и смотрите футбольную трансляцию. Но когда пишешь, что организовал футбольный матч как спортсмен, рекрутер сразу знает, что у тебя есть умение работать с другими, общаться, креативить и решать проблемы. Аналогично и с другими видами деятельности: для музыки, например, мало написать «фортепиано», стоит, например, добавить, что вы ассистировали музыкантам и помогали в организации мероприятий для них.

Для школьников и студентов: вместо слова «вожатый» напишите, что управляли группой ребят и несли за это полную ответственность, если были задействованы в школе, упомяните организацию выпускного вечера, участие в студенческом комитете или даже просто руководство командой, которая смогла конструктивно решить конфликты с администрацией школы. Прекрасно, если вы смогли собрать денег, например, от спонсоров в рамках школьного мероприятия. Если да, то обязательно похвастайтесь, только кратко — например: «В рамках организации выпускного вечера в школе мне удалось собрать 30 000 крон».

Здесь важна здоровая самооценка. Не преувеличивайте, но в то же время не бойтесь четко и лаконично описать, что умеете. Также важно знать, что когда компания размещает объявление, вам необязательно соответствовать всем требованиям на 100%, если вы можете предложить что-то дополнительно от себя и добиться успеха.

С чего стоит начать?

Есть одна китайская пословица.

«Лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Второе лучшее время — прямо сейчас». Так что на самом деле не имеет значения, с чего вы начнете, но сделайте это сегодня.



Источники: seznamzpravy.cz

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