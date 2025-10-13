Выпускные балы в Чехии, за которые родители платят сотни тысяч крон?
13 октября 2025
18:00
743
Организация выпускного бала в чешских школах превратилась в серьезное финансовое бремя для семей. Стоимость мероприятия составляет от 150 000 до 600 000 крон в зависимости от масштаба празднования.
При этом билеты стоят всего 250-300 крон и не покрывают даже малую часть затрат. Отдельные статьи расходов впечатляют: ведущий обходится более чем в 15 000 крон, диджей после полуночи добавляет еще 5 000. Полный пакет услуг агентства, например, включает фотографа, оператора, освещение, кейтеринг и декорации.
Более высокие расходы ожидаются еще и потому, что на выпускном балу участвуют несколько классов, и из-за большой организации приходится нанимать агентство.
Проблема спонсорства
После пандемии ситуация ухудшилась. Компании перестали щедро спонсировать школьные балы, одновременно выросли цены на аренду помещений и услуги. Студенты пытаются искать спонсоров через социальные сети, но безуспешно.
Теперь выпускники вынуждены собирать минимум 2 500 крон с человека, а если спонсоров найти не удается, разницу доплачивают родители. Школы часто диктуют жесткие условия проведения, отказываясь от бюджетных вариантов в пользу традиционных дорогих площадок.
