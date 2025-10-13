Выпускные балы в Чехии, за которые родители платят сотни тысяч крон?

Новости и статьи 13 октября 2025 18:00 743

Организация выпускного бала в чешских школах превратилась в серьезное финансовое бремя для семей. Стоимость мероприятия составляет от 150 000 до 600 000 крон в зависимости от масштаба празднования.