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Ничего не забыли? Онлайн-каталог потерянных вещей в Чехии

Ничего не забыли? Онлайн-каталог потерянных вещей в Чехии

Партнер рубрики:
roman-roma
05 апреля
16:23
11256
Не расстраивайтесь, если вы что-то теряли в общественных местах в последнее время, но так и не нашли. Попробуйте поискать в этом каталоге — и перешлите своим знакомым, вдруг им тоже пригодится.

Ничего не забыли? Онлайн-каталог потерянных вещей в Чехии

На данный момент на портале Eztraty.cz зарегистрировано 700 партнеров по Чехии – субъектов и учреждений, среди которых, например, больница Мотол, некоторые транспортные предприятия, участки полиции и многие другие.

По задумке создателей, утерянная вещь может вернуться к владельцу, пройдя два этапа. Первый – кто-то найдет ее, например, в парке и отнесет ее в мэрию, либо водитель трамвая заберет в офис транспортного предприятия. Второй – нашедший вещь партнер портала направит информацию о находке порталу Eztraty.cz, компания внесет данные о потере в каталог. Человек, потерявший что-то, сможет попытаться найти пропажу на сайте.

Чтобы максимально упростить путь потерянной вещи к ее владельцу, создатели Eztraty.cz предлагают купить специальные наклейки с уникальным кодом. Их можно наклеить на любую вещь, и это будет гарантией, что в последующем вы легко сможете отыскать пропажу. 

Это возможно только при условии, что нашедший принесет ее в организацию (например, Чешские жд-дороги), участвующих в проекте. Как только код утерянного предмета внесут в систему, вам придет уведомление на электронную почту, если вы указали ее при регистрации. 

Если на ключах была наклейка с кодом, оранизация сама свяжется с хозяином. Потерявшему придется заплатить комиссию, в которую входит вознаграждение нашедшему и курьерские услуги. 

В Чехии существуют строгие правила, касающиеся находок. По закону, городские власти, перевозчики и управляющие общественными зданиями должны вести систему хранения и оповещения о найденных предметах. Нашедший чужую вещь не имеет право оставить ее у себя: за это ему может грозить штраф и даже лишение свободы. Если найдется владелец пропавшей вещи, то нашедшему полагается вознаграждение в размере 10% от стоимости предмета.

Источник: aktualne.cz

 

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