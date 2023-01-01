«Валялось на дороге — я и взял». Что будет, если не вернуть найденное в Чехии

Живете мечтой, что когда-то в Чехии найдете толстую пачку денег, и жизнь станет сказкой, финансовые проблемы решатся и никогда больше не придется работать? Полиция так не думает. Если бы так случилось, мечта, скорее всего, лопнула бы, как мыльный пузырь.

Если нашли кошелек или другие ценные вещи, то лучше забудьте о легких деньгах, верните кошелек владельцу или передайте в соответствующий отдел муниципалитета. Тогда вам даже может полагаться десятипроцентное вознаграждение за находку. Если вы передадите найденный предмет в полицию, то не сможете требовать от них вознаграждение. И вы еще больше усложните себе задачу добиться «справедливости», если оставите найденный предмет себе — тогда вас могут посадить.

Находка вам не принадлежит

Сегодня распоряжение найденными вещами регулируется Гражданским кодексом, котором говорится, что тот, кто нашел потерянную вещь, обязан передать ее владельцу. То есть, если в найденном кошельке есть документы владельца, вы можете разыскать хозяина и вернуть ему кошелек. Однако самый простой способ сделать это — сдать находку в городское или муниципальное управление, где вы нашли кошелек. Там вам сделают запись о получении найденной вещи. В некоторых муниципалитетах есть кодекс, в котором указано, что делать с найденной вещью. Если таковой имеется, в нем также может быть указано право на вознаграждение для вас. Вероятно, лучше всего самому проверить, не заявлял ли кто-нибудь о потепере. Тогда можно предъявить право на вознаграждение уже напрямую этому человеку.

10% от найденной суммы

Владелец потерянного кошелька должен выплатить вам вознаграждение за находку. Вознаграждение за находку составляет 10% от ценности утерянной вещи, а также покрывает необходимые расходы, например, на проезд. Это относится к случаям, когда вы передадите вещь ему лично или если он заберет ее в муниципальном учреждении. Если владелец не заявит о своем праве, к примеру, на кошелек в течение шести месяцев после его обнаружения, владельцем становится муниципалитет. Тогда-то можно предъявить муниципалитету право на вознаграждение, но это нужно будет сделать в течение 3-х лет. Владелец может отказаться от выплаты вознаграждения, однако это будет нарушением Гражданского кодекса, и вы можете подать иск.

Необязательно обращаться в полицию

В Гражданском кодексе четко сказано, что нашедший обязан передать найденную вещь муниципалитету, если он не передал ее владельцу. Однако в кодексе нет упоминания о том, что он должен передать ее в полицию. Тем не менее, если вы решите передать вещь в полицию, она все равно должна в первую очередь направить вас в соответствующий муниципальный орган. В противном случае они должны составить протокол о приеме вещи. Если полиция не сможет найти владельца потерянной вещи, она должна снова передать ее в муниципалитет. Вы можете предъявить требование о вознаграждении только владельцу утерянной вещи или муниципалитету, которому эта вещь в последствии будет принадлежать по истечении 6 месяцев, но полиция в плане вознаграждения вам ничего не должна.

Нельзя требовать 10% от суммы на банковском счету

А если нашли кредитную карту или лотерейный билет? По закону вы также имеете право на 10% комиссию за находку этих предметов. Однако в случае с кредитной картой вы не вправе требовать 10% от суммы всего баланса на счету. Вознаграждение должно быть основано на стоимости самого предмета, для кредитной карты это может быть, например, стоимость выпуска новой кредитной карты. Но если найдется настоящий владелец выигрышного лотерейного билета, то нашедший имеет право на 10% долю выигрыша.

А если все-таки оставить вещь себе?

Находка бумажника или конверта, набитого тысячами долларов, вызывает соблазн оставить их себе, но это будет преступление. Если факт присвоения докажут, вам грозит тюремное заключение, штраф или запрет на профессиональную деятельность. За хранение чужих вещей стоимостью не менее 5 000 чешских крон вы можете быть приговорены к году лишения свободы, и на срок до пяти лет, если, присвоив чужое имущество, вы получите существенную выгоду для себя или другого лица на сумму не менее полумиллиона крон. Вы можете быть осуждены на срок до восьми лет, если вы получили крупную выгоду в размере не менее 5 миллионов крон. Это может произойти, если вы оставите себе выигрышный лотерейный билет.

Источник: finance.cz

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