Тема участившихся нападений на украинцев в Чехии не должна быть табу

Полтора года назад чешским властям удалось практически сразу справиться с рядом дезинформационных и пророссийских серверов. Однако они проявили абсурдное терпение по отношению к тем, кто распространяет ненависть к украинцам, живущим в Чехии во время войны.

Несколько дней назад в разговоре на улице одна украинская мама рассказала мне, откуда она родом. Затем она прошептала: «Вас не смущает, что я украинка? У меня плохой опыт в этом отношении, поэтому я предпочитаю не говорить лишнего».

Наконец с большим волнением я призналась ей кое в чем. В том, что мне стыдно за всех тех дураков, которые когда-либо давали ей понять, что ей здесь не рады. Мне стало еще более стыдно, когда я поняла, что это не единичный случай. С тех пор как Россия вторглась в Украину, в чешском обществе существует нечто ужасно отвратительное. Мы просто не любим говорить об этом, потому что это деликатная тема, которую проще не поднимать. Однако то, что можно не замечать за семейным ужином, нельзя выносить на политическую арену. Тем более что ненависть из ресторанов и интернета все чаще просачивается в реальную жизнь.

Возможно, после публикации тревожного доклада юридической организации In Iustitia в головах политиков, которые до сих пор предпочитали прятать их в песок, наконец прояснится. В нем четко говорится, что после вторжения России в Украину количество нападений на украинцев и украинских женщин в нашей стране растет. Причем речь идет не только о словесных нападениях, но и о физических, которые составляют почти половину всех случаев, зафиксированных в статистике организации.

Следует добавить, что рост насилия в отношении людей, приехавших к нам из Украины, не является неожиданностью. Он стал заметен с середины прошлого года. Однако, в отличие от нападений на российских граждан, которые мы, к сожалению, также наблюдали в начале войны, эта проблема сохраняется и нарастает.

Тем более логично, что мы говорим о ней только тогда, когда происходит какой-либо опасный инцидент, например жестокое нападение на украинских женщин или любое выступление председателя SPD Томио Окамуры, который гонится за политическими очками за счет усиления экстремистских настроений.

Все эти события отражают материализацию социального разочарования, подпитываемого националистами, сопротивление части общества помощи украинским беженцам и, как следствие, поддержку России. В совокупности они представляют собой огромную проблему для чешского общества.

Однако пока создается впечатление, что государство считает эту тему табу и отказывается занимать по ней какую-либо жесткую позицию. Чтобы двигаться вперед, недостаточно осуждать то, что уже произошло. Необходимо предотвращать подобные инциденты.











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