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Пять тысяч иностранцев ежегодно получают чешское гражданство
29 апреля 2024
09:30
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Ежегодно около пяти тысяч иностранцев получают чешское гражданство. Большинство из них — украинцы и словаки, а также россияне, интерес которых к чешским паспортам вырос вдвое после начала открытой агрессии Кремля против Украины.
В прошлом году, например, чешские паспорта получили более 1100 россиян, что почти в два раза больше, чем годом ранее.
В прошлом году Павел Оскин, эмигрировавший из России 16 лет назад, также подал заявление на получение гражданства Чехии. «Я не знал точно, что будет война, но знал, что будет безумная диктатура и будут проблемы. И я уже не хотел там жить». В Чехии он открыл фотостудию, завел семью и после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года построил в Праге учреждение для украинских беженцев.
Магда Фалтова, директор Ассоциации интеграции и миграции, говорит о заявлениях на получение чешских паспортов, что «в отношении недемократических стран это часто защита от какого-то преследования, так же как и защита от, например, мобилизации».
Иностранцы имеют право на получение гражданства после десяти лет проживания в Чешской Республике. Однако сначала они должны сдать экзамены по чешскому языку, а также экзамен с вопросами по истории и культуре Чехии.
«Говорить и понимать я более-менее могу, а вот с письмом возникают проблемы», — сказал перед экзаменом немец Уве Владарц. «Было много подготовки, я не выспался. Поэтому я как-то... немного нервничаю», — призналась украинка Ольга Романив.
Почти четыре из пяти кандидатов успешно сдают экзамены, но при этом они должны доказать властям свою экономическую самостоятельность. «Перед подачей заявления на гражданство человек должен подтвердить свой доход, уплату налогов, отсутствие использования системы социального обеспечения в течение последних трех лет. Именно на этом этапе обычно все и заканчивается», — отметил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.
Павел Оскин уже прошел эту часть, но впереди его ждет еще одно испытание. Он надеется, что с чешским паспортом вскоре сможет более свободно путешествовать и фотографировать.
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