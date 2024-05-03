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Ценные произведения искусства украдены из Национальной библиотеки в Чехии, предположительно для российских коллекционеров
11 мая 2024
16:00
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Из библиотек Европы исчезли периодические издания популярных русских авторов. Национальная библиотека в Праге также лишилась ряда экземпляров, но не может предоставить конкретную информацию. Полиция продолжает расследование.
Банда, похищавшая редкие книги российских авторов, действовала и в Чехии. По данным Европола, в период с 2022 по 2023 год из европейских библиотек было похищено более 170 произведений на сумму свыше 60 миллионов крон.
Национальная библиотека также пострадала от действий преступников. "Пока я не могу предоставить вам никакой информации по этому поводу. В настоящее время эта информация конфиденциальна", - сказала изданию Seznam Zprávy Мартина Кошанова, пресс-секретарь Национальной библиотеки.
Региональное управление полиции Чешской Республики в Праге также подтвердило факт кражи редких книг, не уточнив при этом деталей. После кражи преступники, как и в других случаях, должны были заменить их высококачественными подделками, которые только эксперты смогут отличить от оригинала.
Два произведения были украдены в Праге, а еще шесть уничтожены, например, путем вырывания страниц. Криминалисты пока не знают сумму финансового ущерба. Они не подтвердили количество учреждений, подвергшихся нападению, поэтому пока известно только об одной - Национальной библиотеке.
Портал Seznam Zprávy связался с рядом крупных библиотек, и все они либо исключили пропажу ценных материалов, либо заявили, что им об этом ничего не известно. "Ни одной книги, ни одного листа", - сказала Кристина Квапилова из Национального музея, которому принадлежит вторая по величине библиотека с историческими фондами в стране.
Библиотеки Карлова университета, Масарикова университета, Муниципальной библиотеки в Праге, Пльзене и Карловых Варах также не пострадали.
Полиция не зарегистрировала ни одного случая, подобного пражскому, в регионах Южная Моравия и Оломоуц, где находятся другие потенциальные цели злоумышленников. "Мы получили информацию от наших зарубежных коллег. Связались с библиотеками, но пока не установлено, что такая книга была потеряна именно здесь", - говорит Давид Халоупка из полиции Южной Моравии.
Русские коллекционеры
Европол арестовал девять грузин в связи с подозрением в краже книг. Они специализировались на краже старых изданий русских авторов, в основном Александра Пушкина и Николая Гоголя. Библиотеки по всей Европе, от Парижа до Риги, лишились редких экземпляров.
В результате вторжения России на Украину предложение этих книг (коллекционеры платят за них сотни тысяч крон) значительно сократилось, что способствовало росту черного рынка. "Некоторые из этих артефактов были проданы на аукционах в Москве или Санкт-Петербурге, что сделало их практически потерянными", - сообщает Европол на своем сайте.
Национальная библиотека также пострадала от действий преступников. "Пока я не могу предоставить вам никакой информации по этому поводу. В настоящее время эта информация конфиденциальна", - сказала изданию Seznam Zprávy Мартина Кошанова, пресс-секретарь Национальной библиотеки.
Региональное управление полиции Чешской Республики в Праге также подтвердило факт кражи редких книг, не уточнив при этом деталей. После кражи преступники, как и в других случаях, должны были заменить их высококачественными подделками, которые только эксперты смогут отличить от оригинала.
Два произведения были украдены в Праге, а еще шесть уничтожены, например, путем вырывания страниц. Криминалисты пока не знают сумму финансового ущерба. Они не подтвердили количество учреждений, подвергшихся нападению, поэтому пока известно только об одной - Национальной библиотеке.
Портал Seznam Zprávy связался с рядом крупных библиотек, и все они либо исключили пропажу ценных материалов, либо заявили, что им об этом ничего не известно. "Ни одной книги, ни одного листа", - сказала Кристина Квапилова из Национального музея, которому принадлежит вторая по величине библиотека с историческими фондами в стране.
Библиотеки Карлова университета, Масарикова университета, Муниципальной библиотеки в Праге, Пльзене и Карловых Варах также не пострадали.
Полиция не зарегистрировала ни одного случая, подобного пражскому, в регионах Южная Моравия и Оломоуц, где находятся другие потенциальные цели злоумышленников. "Мы получили информацию от наших зарубежных коллег. Связались с библиотеками, но пока не установлено, что такая книга была потеряна именно здесь", - говорит Давид Халоупка из полиции Южной Моравии.
Русские коллекционеры
Европол арестовал девять грузин в связи с подозрением в краже книг. Они специализировались на краже старых изданий русских авторов, в основном Александра Пушкина и Николая Гоголя. Библиотеки по всей Европе, от Парижа до Риги, лишились редких экземпляров.
В результате вторжения России на Украину предложение этих книг (коллекционеры платят за них сотни тысяч крон) значительно сократилось, что способствовало росту черного рынка. "Некоторые из этих артефактов были проданы на аукционах в Москве или Санкт-Петербурге, что сделало их практически потерянными", - сообщает Европол на своем сайте.
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