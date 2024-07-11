Бедность в Чехии передается по наследству

У выходцев из социально изолированных районов также может быть проблемное положение.



Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Чешским статистическим управлением. «Часть анкеты включала вопрос о том, как респондент воспринимал финансовое положение своего домохозяйства в 14 лет», — рассказала статистик Симона Мержинска в журнале «Статистика и мы».



По ее словам, интересные выводы можно сделать при сравнении текущего финансового положения респондентов. «Респонденты, которые считают материальное положение своей семьи на тот момент очень плохим, по-прежнему относятся к малообеспеченным семьям. В частности, 35,3% из них имеют доход в первом квинтиле распределения доходов, что означает, что они входят в пятую часть самых бедных домохозяйств», — отметила она, добавив, что еще более четверти относятся ко второму квинтилю.



Напротив, люди, которые сказали, что финансовое положение их семьи было очень хорошим в детстве, с большей вероятностью являются людьми с высоким уровнем дохода. «В частности, 34,9 из них имеют доход в пятом квинтиле, что означает, что они входят в пятую часть самых богатых семей в Чешской Республике», — добавила Мержинска.



Алена Зиглерова из Института социальной интеграции считает, что одной из причин является образование. «Влияние семьи на социальный статус и уровень образования огромно. Это визитная карточка того, насколько мало школы способны компенсировать различия, возникающие в семьях, и подтянуть детей из бедных слоев общества», — сказала она.



По ее словам, все это отражается на доходах. Если человек хуже учился в школе или добился более низкого уровня образования, он с большой вероятностью окажется среди людей с низким уровнем дохода. «Во многом это связано и с социальным капиталом. Если вы бедная мать-одиночка и у вас нет связей, которые помогли бы вам найти работу, вы останетесь на месте», — заявила она.



По ее словам, это отражается и на региональном уровне: в два или три раза больше людей в регионе Билина (Усти-над-Лабем) не заканчивают начальную школу, чем в среднем по Чехии.



По мнению социолога Даниэля Прокопа из PAQ Research, ситуация может быть даже хуже, чем утверждает статистика. Некоторые из социально неблагополучных людей не воспринимают свое детство как плохое. «Когда мы изучаем, как связаны субъективная и объективная бедность, многие люди, которые объективно бедны, не считают себя бедными», — сказал он, отметив, что очень многие люди из беднейшего квинтиля оценивают свое прошлое положение как хорошее, хотя они были в числе бедных.



Хуже, чем в других странах

Он также считает, что причиной сложившейся ситуации является неравенство в сфере образования. «Мы являемся одной из пяти стран Европейского союза, где результаты обучения в наибольшей степени зависят от социально-экономического положения. Это означает, что дети из бедных и менее обеспеченных семей менее успешны, чем во многих других европейских странах, включая Польшу и Эстонию», — сказал он.



Он также считает проблемой региональное неравенство. «Они определяют возможности. Вы не сможете так легко попасть в пятерку самых богатых людей, если родились в одном из неблагополучных регионов», — объясняет Прокоп.