В Чехии хотят наказывать тех, кто долго держит собаку на привязи

В своем предложении Пекарова Адамова рекомендовала дополнить действующее положение словацкой моделью, согласно которой запрещается использовать средства, причиняющие боль или травму, для связывания или иного ограничения движения животного.





В законе должно быть указано, что «разведение или содержание собаки в предназначенных для этой цели помещениях, в том числе в домашнем хозяйстве, на привязи любыми способами считается насилием». Единственным исключением должна быть кратковременная привязка собаки для кормления, лечения или уборки ее конуры.





Спикер палаты представителей, напротив, потерпел неудачу в комитете с предложением вновь подвергнуть лабораторных собак обязательному чипированию. Комитет также не поддержал ее другое предложение о том, чтобы идентификационный номер собаки был указан в европейской карте животного, а не в карте вакцинации, из-за фальсификации этих документов при продаже щенков.





По новому закону, в случае обнаружения жестокого обращения с животными оператор бойни может быть оштрафован на сумму до трех миллионов крон. Система камер будет хранить запись в течение 30 дней для возможного использования в ходе расследования Государственной ветеринарной администрации.





