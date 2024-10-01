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В Чехии хотят наказывать тех, кто долго держит собаку на привязи

Новости 420on
12 октября 2024
09:00
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По закону собаки, которые находятся на привязи в течение длительного времени, могут считаться подвергшимися насилию. Комитет по сельскому хозяйству Палаты представителей поддержал это ужесточение, предложенное спикером Палаты представителей Маркетой Пекаровой Адамовой (TOP 09) при внесении изменений в поправку к Закону о ветеринарии. Парламент может принять решение по этому предложению через две недели.
В своем предложении Пекарова Адамова рекомендовала дополнить действующее положение словацкой моделью, согласно которой запрещается использовать средства, причиняющие боль или травму, для связывания или иного ограничения движения животного.

В законе должно быть указано, что «разведение или содержание собаки в предназначенных для этой цели помещениях, в том числе в домашнем хозяйстве, на привязи любыми способами считается насилием». Единственным исключением должна быть кратковременная привязка собаки для кормления, лечения или уборки ее конуры. 

Спикер палаты представителей, напротив, потерпел неудачу в комитете с предложением вновь подвергнуть лабораторных собак обязательному чипированию. Комитет также не поддержал ее другое предложение о том, чтобы идентификационный номер собаки был указан в европейской карте животного, а не в карте вакцинации, из-за фальсификации этих документов при продаже щенков.

По новому закону, в случае обнаружения жестокого обращения с животными оператор бойни может быть оштрафован на сумму до трех миллионов крон. Система камер будет хранить запись в течение 30 дней для возможного использования в ходе расследования Государственной ветеринарной администрации.


Чехия животные законы преступность
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