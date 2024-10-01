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Администрация Праги хочет запретить ночные организованные туры по барам

Новости 420on
13 октября 2024
11:00
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Администрация Праги хочет запретить так называемые pub crawls, то есть перемещение туристов из бара в бар, организованное специализированными агентствами. Члены городского совета 14 октября обсудят предложенную поправку, которая введет запрет. Запретить посещение пабов в первую очередь просит Прага 1, которая больше всего страдает от проблемы шумных пьяных туристов.
Местные жители жалуются на организованные обходы пабов в центре Праги, поскольку они предполагают постоянное движение пьяных и шумных шествий по улицам под окнами многоквартирных домов. Поэтому администрация Праги 1 недавно призвало мэрию запретить посещение пабов.

В ответ на это мэрия подготовила поправку — постановление, определяющее места, где можно вести предпринимательскую деятельность. Изменение, которое будет одобрено членами совета на заседании в понедельник, запретит так называемое организованное предоставление пеших услуг, к которым относятся туры по барам, с 22:00 до 06:00. Вместе с тем в постановлении предусмотрено исключение для классических групповых экскурсий и туров (не связанных с алкоголем)

В проекте обоснованы последствия пивных прогулок для жизни в городе и для его управления, такие как нарушение ночного спокойствия, повышенный шум, загрязнение общественных пространств и необходимость обеспечения безопасности. «Все это означает чрезмерное задействование муниципальных служб, таких как муниципальные службы уборки и городскую полицию, а значит, нагрузку на бюджет и кадровые возможности данного муниципалитета», — говорится в обосновании предложения.

Еще одной проблемой, по мнению муниципалитета, является ущерб репутации и впечатлению от Праги из-за того, что по ней регулярно перемещаются группы пьяных людей. «Необоснованное употребление алкоголя и деструктивное поведение, связанное с посещением пабов, могут создать впечатление отсутствия культуры в обществе, снизить чувство безопасности и привести к избеганию данных мест. Это может оказать негативное влияние на восприятие муниципалитета туристами, потенциальными инвесторами и самими гражданами», — говорится в документе.

Прага 1 уже давно сталкивается с проблемами, связанными с так называемым алкогольным туризмом, то есть поездками особенно молодых иностранцев в столицу Чехии для употребления алкоголя, и сверхтуризмом в целом, то есть переполненностью центра посетителями. По данным Чешского статистического управления, в прошлом году в отелях и гостевых домах Праги остановилось 7,4 миллиона туристов, что на четверть больше, чем в прошлом году.
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