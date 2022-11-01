Новые вакансии для читателей 420on в Чехии с 5 по 22 ноября

Последние опубликованные вакансии в разделе «Работа» на сайте 420on.

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Бариста

Где: Прага

Ищут бариста в сеть кофеен в Праге с опытом на аналогичной позиции, нужен разговорный чешский/английский.

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Руководитель отдела маркетинга

Где: в Праге или Пльзене

Приглашают на работу руководителя отдела маркетинга. Нужен опыт в продажах на руководящей должности не менее трех лет, образование и знание чешского как преимущество.

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Менеджер по продажам

Где: Прага

Компания занимается продажей услуг разных компаний по телефону, начиная от косметики и техники до услуг в сферах инвестиций.

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Разнорабочий

Где: Йиглава

Требуются разнорабочие (можно и без опыта) на строительные объекты. Проживание бесплатно.

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Партнер по бизнесу

Где: Прага

Международная израильская косметическая компания открывает представительство и склад в Чехии. Приглашают к сотрудничеству энергичных и инициативных, желающих иметь свой бизнес в индустрии красоты.

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Рабочий на интернет-склад Rohlik в Праге

Где: Прага

В обязанности входит сбор заказов по накладным, упаковка и стикирование товара в теплых и холодных складах. ️В каждом секторе есть свои нормы в зависимости от товара и величины сектора.

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Координатор

Где: Прага

Требуется координатор со знанием чешского языка.

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