Вечер сатиры и юмора с Ермеком Турсуновым в Карловых Варах
26 сентября 2025
21:00
122
В рамках проекта «Дни Казахского Кино в Чехии» состоится творческая встреча с легендарным казахстанским режиссером, сценаристом и писателем Ермеком Турсуновым в Карловых Варах.
Кинозал отеля Imperial
24 октября 2025 года, 18:00
Программа: «А еще был случай…»
Фильмы Турсунова известны во всем мире, а вечера сатиры и юмора собирают полные залы в Казахстане. Теперь такая возможность есть и у зрителей Чехии.
Именно в Карловых Варах Турсунов провел несколько месяцев, работая над сценарием к фильму «Кенже».
О режиссере:
Ермек Турсунов — один из самых титулованных режиссеров Казахстана.
Его дебютная картина «Келин» (2009) вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Фильм «Шал» (2012) стал национальной заявкой на «Оскар», получил премию «Кулагер» и номинировался на «Нику».
Драма «Жат» (2015) была отмечена призом NETPAC на фестивале Black Nights в Таллине.
Лента «Шырақшы» (2018) удостоена премии «Ника» как лучший фильм СНГ и Балтии.
В 2016 году Турсунову присвоено звание «Почетный деятель Республики Казахстан» за вклад в национальную культуру.
Помимо кино, он автор более 20 книг. Его литературные вечера сатиры и юмора давно стали культурным феноменом, ведь Турсунов умеет говорить с публикой легко, иронично и глубоко одновременно.
Вечер «А еще был случай…» — это не стендап в привычном понимании. Это сочетание сатиры, философии и лёгкой самоиронии. Ермек Турсунов расскажет истории из жизни, поделится размышлениями и предложит взглянуть на мир с другой, более теплой и мудрой стороны. Нас ждет вечер, где юмор встречается с культурой, а зрители становятся частью большого диалога о самом важном.
Билеты
В продаже от 500 крон
Ссылка для покупки: https://www.smsticket.cz/vstupenky/61086-vecer-humoru-s-ermekem-tursunovem-v-karlovych-varech-spa-hotel-imperial-karlovy-vary
Мероприятие пройдет при поддержке организации Qazaq Nomad z.s. и информационного портала о жизни в Чехии 420on.cz
