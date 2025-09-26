Вечер сатиры и юмора с Ермеком Турсуновым в Карловых Варах

Кинозал отеля Imperial

24 октября 2025 года, 18:00

Программа: «А еще был случай…»





Фильмы Турсунова известны во всем мире, а вечера сатиры и юмора собирают полные залы в Казахстане. Теперь такая возможность есть и у зрителей Чехии.





Именно в Карловых Варах Турсунов провел несколько месяцев, работая над сценарием к фильму «Кенже».





О режиссере:

Ермек Турсунов — один из самых титулованных режиссеров Казахстана.





Его дебютная картина «Келин» (2009) вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».





Фильм «Шал» (2012) стал национальной заявкой на «Оскар», получил премию «Кулагер» и номинировался на «Нику».





Драма «Жат» (2015) была отмечена призом NETPAC на фестивале Black Nights в Таллине.





Лента «Шырақшы» (2018) удостоена премии «Ника» как лучший фильм СНГ и Балтии.





В 2016 году Турсунову присвоено звание «Почетный деятель Республики Казахстан » за вклад в национальную культуру.





Помимо кино , он автор более 20 книг. Его литературные вечера сатиры и юмора давно стали культурным феноменом, ведь Турсунов умеет говорить с публикой легко, иронично и глубоко одновременно.





Вечер «А еще был случай…» — это не стендап в привычном понимании. Это сочетание сатиры, философии и лёгкой самоиронии. Ермек Турсунов расскажет истории из жизни, поделится размышлениями и предложит взглянуть на мир с другой, более теплой и мудрой стороны. Нас ждет вечер, где юмор встречается с культурой, а зрители становятся частью большого диалога о самом важном.





Билеты

В продаже от 500 крон





Мероприятие пройдет при поддержке организации Qazaq Nomad z.s. и информационного портала о жизни в Чехии 420on.cz

















