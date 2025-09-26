ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

Вечер сатиры и юмора с Ермеком Турсуновым в Карловых Варах

Новости 420on
26 сентября 2025
21:00
122
В рамках проекта «Дни Казахского Кино в Чехии» состоится творческая встреча с легендарным казахстанским режиссером, сценаристом и писателем Ермеком Турсуновым в Карловых Варах.
Кинозал отеля Imperial
24 октября 2025 года, 18:00
Программа: «А еще был случай…»

Фильмы Турсунова известны во всем мире, а вечера сатиры и юмора собирают полные залы в Казахстане. Теперь такая возможность есть и у зрителей Чехии.

Именно в Карловых Варах Турсунов провел несколько месяцев, работая над сценарием к фильму «Кенже». 

О режиссере:
Ермек Турсунов — один из самых титулованных режиссеров Казахстана.

Его дебютная картина «Келин» (2009) вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм «Шал» (2012) стал национальной заявкой на «Оскар», получил премию «Кулагер» и номинировался на «Нику».

Драма «Жат» (2015) была отмечена призом NETPAC на фестивале Black Nights в Таллине.

Лента «Шырақшы» (2018) удостоена премии «Ника» как лучший фильм СНГ и Балтии.

В 2016 году Турсунову присвоено звание «Почетный деятель Республики Казахстан» за вклад в национальную культуру.

Помимо кино, он автор более 20 книг. Его литературные вечера сатиры и юмора давно стали культурным феноменом, ведь Турсунов умеет говорить с публикой легко, иронично и глубоко одновременно.

Вечер «А еще был случай…» — это не стендап в привычном понимании. Это сочетание сатиры, философии и лёгкой самоиронии. Ермек Турсунов расскажет истории из жизни, поделится размышлениями и предложит взглянуть на мир с другой, более теплой и мудрой стороны. Нас ждет вечер, где юмор встречается с культурой, а зрители становятся частью большого диалога о самом важном.

Билеты
В продаже от 500 крон

Мероприятие пройдет при поддержке организации Qazaq Nomad z.s. и информационного портала о жизни в Чехии 420on.cz






Чехия кинорежиссёры кино
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1018
ТЕХНОЛОГИИ
ПАЦИЕНТОВ В ЧЕШСКОЙ БОЛЬНИЦЕ БУДЕТ ОПЕРИРОВАТЬ РОБОТ
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
934
ЗДОРОВЬЕ
В СЕНТЯБРЕ В ПРАГЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГЕПАТИТ А
20:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2004
ЗДОРОВЬЕ
ВЫХОД ЧЕХИИ ИЗ ЕС МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП БОЛЬНЫХ К ЛЕЧЕНИЮ
08:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
1726
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
13:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
2897
КУЛЬТУРА
СТЕКЛЯННАЯ ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ОТКРЫЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
19:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2172
ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЬНИЦ НА 2026 ГОД
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3435
ТЕХНОЛОГИИ
ПОПУЛЯРНЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ЗА 3 280 КРОН: ОЧЕРЕДЬ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ ЗА IPHONE 17
13:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2722
КУЛЬТУРА
1 ОКТЯБРЯ В ПРАГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГАЛЕРЕЯ SIGNALSPACE
18:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2936
ЗДОРОВЬЕ
СОТНИ СМЕРТЕЙ В ГОД: ЧЕМ ОПАСНА ПРИВЫЧКА ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ К САМОЛЕЧЕНИЮ
14:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
2721
ЗДОРОВЬЕ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ БЫЛИ И В ПРОШЛОМ ГОДУ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ЧЕХИИ
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
3373
ТЕХНОЛОГИИ
TIKTOK ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТУ ЧЕШСКИХ ВЫБОРОВ ОТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ
12:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5057
КУЛЬТУРА
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ» И ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ СОЛОДНИКОВЫМ В ПРАГЕ
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5543
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ COVID. МЕДИКИ ПРИМЕНЯЮТ НОВУЮ ВАКЦИНУ
21:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
5243
ЗДОРОВЬЕ
СЛЕДУЮЩИЙ МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖЕН ПОДГОТОВИТЬ ЧЕХИЮ К МАССОВОМУ СТАРЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
14:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
5960
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ ПРОЙДЕТ ПОКАЗ ФИЛЬМА «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ