Директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек уходит в отставку





Мирослав Бобек занимал пост директора с января 2010 года и покинет его 31 октября. В своем заявлении он отметил, что за почти шестнадцать лет его работы в зоопарке на него не поступало жалоб в профсоюз , а городской магистрат не обсуждал с ним претензий к его стилю управления.

«Сейчас я вместе с коллегами из руководства сталкиваюсь с бесконечным потоком обвинений, которые, к сожалению, содержат множество историй, приукрашенных "испорченным телефоном", и бессмысленных конструкций. Эта кампания достигла стадии, когда она наносит фундаментальный ущерб всему Пражскому зоопарку», – заявил Бобек.



Он добавил, что требования к сотрудникам в зоопарке высоки, и не каждый готов их принять, особенно если новые работники приходят с романтическими представлениями о спокойной работе среди животных, которые далеки от реальности. «Да, стремление к постоянному улучшению зоопарка лично меня всегда вело к очень высоким требованиям и перфекционизму. Однако самые большие требования я всегда предъявлял к себе», – сказал он.





Поддержка не пришла

В последние дни Мирослав Бобек пытался заручиться поддержкой сотрудников зоопарка, чтобы сохранить свой пост. Однако кураторы коллекций и сами смотрители в большинстве своем отказали ему в этом. Кураторы, напротив, сообщили своим подчиненным, что они могут присоединиться к онлайн-петиции, требующей «независимого расследования и решения неприемлемой ситуации под руководством нынешнего директора Мирослава Бобека». Петиция собрала более 600 подписей.





Первые признаки сопротивления проявились уже в воскресенье, 28 сентября, во время празднования 94-й годовщины основания зоопарка. Некоторые сотрудники не аплодировали во время выступления директора Бобека, а один из них отказался чокнуться с ним бокалом с шампанским.



Жалобы в магистрат

В городской магистрат также поступили жалобы от нескольких сотрудников – как нынешних, так и бывших, – которые описывают свой опыт работы с руководством зоопарка. Первая жалоба поступила уже в пятницу днем.



В электронном письме, направленном прямо на имя заместителя мэра Праги Яны Комрсковой (Пираты), курирующей



зоопарк , говорится: «Речь идет далеко не только о повышении голоса или нецензурных высказываниях в адрес подчиненных, но и о целом комплексе нездоровых явлений, которые необходимо решать системно».

Автор письма предложила встречу с заместительницей мэра, возможно, с участием медиатора или другого профессионала, привыкшего решать вопросы боссинга и травли на рабочем месте. На это письмо, по имеющимся данным, ответа пока не последовало.





Позиция властей

Заместитель мэра Яна Комрскова прокомментировала отставку Мирослава Бобека для программы «Ve stínu». «Сейчас необходимо уладить эту непростую ситуацию и смотреть вперед. Мы сосредоточимся на улучшении рабочей среды в зоопарке. Благодарю господина директора за 15 лет работы, которые продвинули зоопарк в число мировых лидеров», – заявила она. При этом она не стала комментировать конкретные свидетельства сотрудников о боссинге, унижениях, нецензурной брани и последствиях для здоровья.