В Праге покажут спектакль «Собачье сердце» постановки Валерия Золотухина

Написанное в 1925 году и более 60 лет находившееся под запретом произведение вновь покоряет зрителей. Фантастический сюжет о Шарике, ставшем гражданином Шариковым, — это зеркало нашей природы, наших слабостей и вечных вопросов: что же делает нас настоящими людьми?



В роли профессора — непревзойденный Игорь Хализов. Его игра соединяет мощь, иронию и глубину, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.



Спектакль «Собачье сердце»

23 ноября 2025 года, Divadlo Na Maninách



