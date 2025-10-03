В Праге покажут спектакль «Собачье сердце» постановки Валерия Золотухина
3 октября 2025
14:00
186
Легендарная повесть Булгакова «Собачье сердце» оживает на сцене! История профессора Преображенского, который превращает пса в человека, — это больше, чем сенсационный эксперимент. Это гениальная сатира на общество, где смешное и страшное идут рука об руку.
Написанное в 1925 году и более 60 лет находившееся под запретом произведение вновь покоряет зрителей. Фантастический сюжет о Шарике, ставшем гражданином Шариковым, — это зеркало нашей природы, наших слабостей и вечных вопросов: что же делает нас настоящими людьми?
В роли профессора — непревзойденный Игорь Хализов. Его игра соединяет мощь, иронию и глубину, заставляя зрителей смеяться и задумываться одновременно.
Спектакль «Собачье сердце»
23 ноября 2025 года, Divadlo Na Maninách
Билеты на Ticketportal и Ticketconcert
