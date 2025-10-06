ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

В чешский прокат вышел фильм «Франц», посвященный жизни писателя Франца Кафки

Новости 420on
6 октября 2025
11:30
752
В чешский прокат вышел фильм под названием «Франц», посвященный жизни и творчеству писателя Франца Кафки. Это захватывающая история, не лишенная юмора, а также боли и внутреннего мира человека, который даже спустя сто лет после смерти остается зеркалом наших самых глубоких страхов и желаний.
Режиссер Агнешка Холланд создала калейдоскоп событий из фрагментов, снов, писем и сохранившихся рассказов. В результате получился чувственно насыщенный портрет человека, который никогда не прекращал искать себя и тем самым затронул нечто важное в каждом из нас.

Съемки фильма проходили в Праге, в Старом городе, на Малой Стране и недалеко от Пражского Града.
кинотеатр кино Чехия Франц Кафка
