В чешский прокат вышел фильм «Франц», посвященный жизни писателя Франца Кафки
6 октября 2025
11:30
752
В чешский прокат вышел фильм под названием «Франц», посвященный жизни и творчеству писателя Франца Кафки. Это захватывающая история, не лишенная юмора, а также боли и внутреннего мира человека, который даже спустя сто лет после смерти остается зеркалом наших самых глубоких страхов и желаний.
Режиссер Агнешка Холланд создала калейдоскоп событий из фрагментов, снов, писем и сохранившихся рассказов. В результате получился чувственно насыщенный портрет человека, который никогда не прекращал искать себя и тем самым затронул нечто важное в каждом из нас.
Съемки фильма проходили в Праге, в Старом городе, на Малой Стране и недалеко от Пражского Града.
