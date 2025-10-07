В Праге состоится показ фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита»
7 октября 2025
14:00
487
В кинотеатре Kino Lucerna 23 октября состоится показ фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Перед показом будет беседа с режиссером (на английском языке). Он расскажет о создании фильма и его судьбе после премьеры.
Экранизация самого известного романа Михаила Булгакова стала символом культурного сопротивления цензуре и авторитарнизму. Фильм стал хитом у публики и вызвал политический скандал. Режиссер был вынужден покинуть Россию.
До 15 октября можно приобрести только совместный билет на беседу с режиссером и фильм.
Адрес: Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1
www.kinolucerna.cz
