В Праге открылся фестиваль дизайна Designblok
8 октября 2025
22:00
131
В Праге стартовал международный фестиваль дизайна Designblok, который продлится до 12 октября
Тема нынешнего года - Смелость.
Фестиваль проходит в нескольких местах Праги. Главным является выставочный комплекс в Голешовице.
Группа дизайнеров, продвигающая чешское ремесло, разместились в Летнем королевском дворце Пражского Града.
Специальные выставки проходят в музее декоративного искусства.
Фестиваль проходит в нескольких местах Праги. Главным является выставочный комплекс в Голешовице.
Группа дизайнеров, продвигающая чешское ремесло, разместились в Летнем королевском дворце Пражского Града.
Специальные выставки проходят в музее декоративного искусства.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
8 ОКТЯБРЯ 2025
412
14:00
7 ОКТЯБРЯ 2025
1017
11:30
6 ОКТЯБРЯ 2025
1304
17:00
5 ОКТЯБРЯ 2025
1409
14:00
3 ОКТЯБРЯ 2025
1362
14:00
1 ОКТЯБРЯ 2025
3067
18:00
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1430
17:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2340
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
2222
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3400
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3512
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
3246
20:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
4287
08:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3483
13:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
4827