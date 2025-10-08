ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > КУЛЬТУРА

В Праге открылся фестиваль дизайна Designblok

8 октября 2025
22:00
131
В Праге стартовал международный фестиваль дизайна Designblok, который продлится до 12 октября
Тема нынешнего года - Смелость.

Фестиваль проходит в нескольких местах Праги. Главным является выставочный комплекс в Голешовице.

Группа дизайнеров, продвигающая чешское ремесло, разместились в Летнем королевском дворце Пражского Града. 

Специальные выставки проходят в музее декоративного искусства.



