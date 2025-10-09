В Праге 16 октября откроется фестиваль современного светового искусства Signal Festival
9 октября 2025
13:30
240
Уже ставший традиционным фестиваль современного светового искусства Signal Festival пройдет в Праге в период с 16 по 19 октября.
В этом году организаторы предлагают поразмышлять о современном мире, в котором технологии, природа и человек соединены в единое целое.
Впервые в истории фестиваля будет создана проекция на входную поверхность на Dvořákově nábřeží, автором проекта является тайваньская студия.
С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Signal Festival.
