В Праге 16 октября откроется фестиваль современного светового искусства Signal Festival

9 октября 2025
13:30
Уже ставший традиционным фестиваль современного светового искусства Signal Festival пройдет в Праге в период с 16 по 19 октября.
В этом году организаторы предлагают поразмышлять о современном мире, в котором технологии, природа и человек соединены в единое целое.

Впервые в истории фестиваля будет создана проекция на входную поверхность на Dvořákově nábřeží, автором проекта является тайваньская студия.

С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Signal Festival.
Чехия культура фестиваль Прага
